Brummende Geschäfte bei Elektrotechniker ABB - Aufträge ziehen 40 Prozent an

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
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Zürich, ⁠20. Okt (Reuters) - Der Elektrotechnikkonzern ABB beschleunigt das Wachstumstempo weiter. Getrieben vom Boom beim Bau von Rechenzentren kletterte der Auftragseingang im dritten Quartal ‌um 40 Prozent auf 12,06 Milliarden Dollar, wie das Schweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im ⁠zweiten ⁠Quartal hatte ABB ein Bestellungsplus von bereinigt 28 Prozent verbucht, im ersten Quartal von 24 Prozent. In der größten und profitabelsten Sparte Elektrifizierung schoss der Auftragseingang im Sommer ‌gar um 70 Prozent hoch.

Zudem ‌gründe ABB ein Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric, in das dessen ausgegliedertes Produktgeschäft für Niederspannungs-Energieverteilung eingebracht ⁠werde. Das Joint Venture werde sich auf ‌Niederspannungsprodukte für Märkte in ⁠Asien konzentrieren. Für umgerechnet rund 495 Millionen Dollar werde ABB eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an dem neu formierten Unternehmen ‌erwerben und zudem ⁠die damit verbundenen Vertriebsaktivitäten ⁠von Mitsubishi Electric für Niederspannungs-Energieverteilungsprodukte außerhalb Japans komplett übernehmen. Die Transaktion werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen. ABB habe mittelfristig eine Option auf eine vollständige Übernahme der verbleibenden Anteile.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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