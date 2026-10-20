Bundesregierung will Deutschlandfonds für Investitionen in Wohnungsbau nutzen

Berlin, ⁠20. Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will den staatlichen Deutschlandfonds nutzen, um private Investitionen in den Wohnungsbau auszulösen. "Wir haben die KfW beauftragt, alle erforderlichen Schritte vorzubereiten", ‌sagte Bauministerin Verena Hubertz (SPD) dem Magazin "Der Spiegel" mit Blick auf die staatliche Förderbank. "Mit einem eigenen ⁠Wohnungsbaufonds ⁠wollen wir den Markt testen, um privates Kapital für mehr bezahlbaren und klimafreundlichen Wohnraum zu hebeln." Die KfW solle als Ankerinvestor 100 Millionen Euro einbringen. Mit privaten Geldern solle ‌das Gesamtvolumen des Fonds dann ‌eine Milliarde Euro umfassen.

Der Deutschlandfonds wurde Ende 2025 aufgesetzt. Der Grundgedanke dabei: Mit staatlichen Garantien sollen ⁠private Investitionen angeschoben werden. Der "Spiegel" berichtete am Dienstag ‌unter Berufung auf ein ⁠Konzeptpapier, für den Wohnungsbau solle ein eigenes Modul im Deutschlandfonds geschaffen werden.

Neben dem sozialen Wohnungsbau soll der Fonds Bauprojekte von ‌Neubauwohnungen mit einer ⁠Maximalmiete von 15 Euro pro ⁠Quadratmeter finanzieren. Zudem haben die Gebäude mindestens den "EH55-Plus"-Standard zu erfüllen. Sie dürfen also nur 55 Prozent der Energie verbrauchen, die ein Standardhaus benötigt. Außerdem muss die Wärmeerzeugung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)