CBC News: Alberta stimmt für Verbleib in Kanada – Erfolg für Premier

Calgary, 20. ⁠Okt (Reuters) - Die kanadische Provinz Alberta hat sich in einem Referendum gegen eine Abspaltung vom Rest des Landes ausgesprochen. Dies meldete der kanadische Sender CBC am späten Montag (Ortszeit). Das Ergebnis gilt als wichtiger ‌Erfolg für den kanadischen Premierminister Mark Carney, der sich angesichts eines Handelsstreits mit den USA um die Einheit des Landes ⁠bemüht. Meinungsforscher ⁠hatten einen Sieg der Separatisten bereits im Vorfeld ausgeschlossen, da Umfragen zufolge eine Mehrheit der Wähler gegen eine Trennung war.

Bei dem Votum handelte es sich um ein rechtlich nicht bindendes Referendum. Hintergrund der Unabhängigkeitsbestrebungen in der ölreichen und konservativ ‌regierten Provinz sind wirtschaftliche Beschwerden. Viele Separatisten ‌sind der Ansicht, dass die liberale Zentralregierung in Ottawa die Ölindustrie durch ihre Umweltpolitik behindert. Zudem trage Alberta als wichtiger Energielieferant mehr ⁠zur kanadischen Wirtschaft bei, als es im Gegenzug erhalte. Die Premierministerin ‌von Alberta, Danielle Smith, hatte ⁠das Referendum auf Druck eines Flügels ihrer Regierungspartei angesetzt, obwohl sie selbst für einen Verbleib in Kanada geworben hatte.

Anders als in der französischsprachigen Provinz Quebec, wo separatistische Bestrebungen ‌auf sprachlichen und kulturellen ⁠Unterschieden beruhen, geht es in Alberta ⁠vor allem um wirtschaftliche Fragen. Einer Umfrage zufolge wollten viele Befürworter einer Abspaltung vor allem eine "Botschaft" an die Bundesregierung in Ottawa senden. Politikwissenschaftler gehen davon aus, dass die Bewegung trotz der Niederlage nicht verschwinden wird, da sie nun besser organisiert sei.

(Bericht von Amanda Stephenson in Calgary and Maria Cheng in Ottawa; geschrieben von Anneli Palmen und Isabbel Noack, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)