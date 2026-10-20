Chaos in Frankreich

Turbulenzen in Frankreich belasten

MSCI möchte Indonesien abstufen

Trump setzt Sanktionen aus

Heute auf der Agenda

Am Wochenende kam es zu massiven Ausschreitungen in Frankreich: Randalierer und Plünderer verwüsteten Innenstädte und legten ein entsetzliches Ausmaß an Gewalt an den Tag. Gebäude standen in Flammen, Geschäfte wurden geplündert und Polizisten attackiert. Über 2.000 Personen kamen in Gewahrsam. Angesichts der Schreckensbilder aus Paris und weiteren Städten des Landes rücken die rund 800.000 Menschen, die friedlich für unterschiedliche soziale Belange demonstrierten, in den Hintergrund. Im Lichte der Ereignisse des Wochenendes erscheinen Bemühungen um eine Konsolidierung des Haushaltes nicht einfacher, im Gegenteil: Wenn befürchtet werden muss, dass Beschlüsse über mögliche Sparmaßnahmen Ausschreitungen wie am Wochenende zur Folge haben, werden diese vermutlich eher auf die lange Bank geschoben. Die Spreadausweitung französischer OATs um knapp neun Basispunkte überrascht daher kaum. Auch an den Aktienmärkten herrscht Tristesse. Der CAC 40 gab um 1,2 % nach. Die negative Stimmung schwappte auch auf die übrigen europäischen Börsenplätze über. Wall Street tendierte freundlich, nach einem Rebound bei den gebeutelten KI-Titeln. Im asiatischen Handel verlieren Halbleitertitel in Korea und Japan heute wieder deutlich; der Kospi büßte über 4 % ein.Schwächer als der französische Aktienmarkt tendierte der Leitindex in Indonesien: Der Jakarta Composite fiel gestern im Handelsverlauf um 5 % und erreichte den niedrigsten Stand seit 2020. Grund für den erneuten Schwächeanfall war die Meldung des Indexanbieters MSCI vom Freitag, man prüfe eine Herabstufung um zwei Stufen. Damit wären indonesische Aktien nicht mehr im MSCI Emerging Markets Index gelistet, sondern ein sogenannter "Standalone Market". Dies ist überraschend, weil zumindest der Status eines "Frontier Markets" erwartet worden war. Sollte MSCI diese Herabstufung entsprechend umsetzen, läge das Land auf einer Stufe mit Argentinien und Zimbabwe. Die Gründe hierfür: Mangelnde Transparenz und Liquidität der börsengehandelten Unternehmen.In zwei Wochen wird in den USA turnusgemäß zu den "Midterms" gewählt. Trump möchte das Unheil abwenden und einer Schlappe entgehen. Da ist ihm jedes Mittel recht: Am Freitag stoppte der US-Präsident das Sanktionspaket gegen Russland - ein herber Schlag ins Gesicht der Ukrainer. Trump hofft wohl, dass dies die Preise für Rohöl und insbesondere Diesel dämpft, und die ukrainische Seite unter Druck bringt, weitere Angriffe auf russische Raffinerien zu unterlassen. Zu Wochenbeginn verharrten die Ölpreise indes auf hohem Niveau; der nächstfällige Brent-Future erreichte nahezu die Marke von 110 US-Dollar je Barrel, nachdem die iranischen Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus vorige Woche deutlich zugenommen hatten.In Deutschland richtete die Bundesregierung den Blick gestern auf private Investitionen in Energie, Infrastruktur und industrielle KI. Der Investitionsgipfel in Berlin wird heute fortgesetzt. Von Konjunkturseite wird hierzulande der ZEW-Index veröffentlicht, in den USA sind Daten vom Immobilienmarkt in der Pipeline. Unter anderem legen ABB, EssilorLuxottica, Deutsche Börse, Carrefour, GM und Netflix ihre Zahlen vor.