Cleveland-Cliffs: Über 15 Dollar sind weitere Kursgewinne möglich

Was bewegt die Aktie?

Cleveland-Cliffs steigert den Quartalsumsatz um 19 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar. Trotz dieses Wachstums bleibt der Erlös etwas unter den Erwartungen. Beim Gewinn übertrifft das Unternehmen dagegen mit 0,28 Dollar die erwarteten 0,24 Dollar. Die Differenz beträgt vier Cent. Starke Margen prägen damit die positive Reaktion auf die Quartalszahlen.

Die Aktie legt nach der Veröffentlichung um 16 Prozent zu. Zugleich erreicht das Handelsvolumen mehr als das Vierfache seines Durchschnitts. Diese hohe Handelsaktivität spricht dafür, dass die Aufwärtsbewegung Bestand haben könnte. Bereits nach dem vorherigen Quartalsbericht begleiteten mehrere Tage mit hohem Volumen den Kursanstieg, bevor eine Seitwärtsphase bis zum nächsten Bericht folgte.

Ein wesentlicher Treiber des Geschäfts sind die Stahlpreise in den USA. Zölle und sinkende Importe verbessern die Preismacht von Cleveland-Cliffs. Das Unternehmen schließt neue Verträge zu höheren Preisen ab, während die Absatzmengen weitgehend stabil bleiben. Parallel sinken die Produktionskosten. Diese Kombination eröffnet dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum, seine Schulden weiter zu reduzieren.

Wells Fargo stufte die Aktie bereits Anfang Oktober auf Overweight hoch und begründete dies mit höheren Stahlpreisen sowie besseren Vertragskonditionen. Nach dem deutlichen Kursanstieg dürfte bereits viel von diesen positiven Entwicklungen im Kurs enthalten sein. Die Zahl der investierten Fonds liegt unterdessen weiterhin ungefähr auf dem Niveau von Mitte 2025.

Für das Gesamtjahr 2026 steht weiterhin ein Verlust in den Erwartungen. Für 2027 folgt die Aussicht auf einen deutlichen Gewinnanstieg, für 2028 wiederum auf einen leichten Gewinnrückgang. Dieser wechselhafte Verlauf erschwert die Bewertung der Aktie. Die verbesserten Vertragskonditionen und Kosten stehen damit einem Gewinnbild gegenüber, das auch für die kommenden Quartale Unsicherheit bedeutet.

Charttechnik

Die Zwischenhochs bei 15 Dollar bilden die entscheidende Kursmarke. Steigt die Aktie darüber, könnten Käufe zum Abbau der hohen Leerverkaufspositionen den Anstieg zusätzlich beschleunigen.

Im vorbörslichen Handel gibt die Aktie zunächst einen Teil des vorherigen Kursgewinns ab und testet die jüngsten Hochs. Ein Rückgang bis zum Ausbruchsniveau wäre mit dem positiven Szenario vereinbar. Auch eine Korrektur um rund die Hälfte des jüngsten Anstiegs läge innerhalb dieses Szenarios.

Martins Einschätzung

Höhere Verkaufspreise, stabile Absatzmengen und sinkende Kosten verbessern die geschäftliche Ausgangslage. Nach dem Kurssprung um 16 Prozent erscheint dennoch Zurückhaltung angemessen, weil bereits viele positive Entwicklungen eingepreist sein dürften. Über 15 Dollar würde die Aktie charttechnisch interessanter: Die hohe Quote an Leerverkäufen könnte dann für zusätzliche Nachfrage sorgen.