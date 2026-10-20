Cloud, Raketen und Logistik: Amazon investiert Milliarden in Deutschland

Reuters · Uhr
Thema: InfrastrukturKI
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Frankfurt, ⁠20. Okt (Reuters) - Amazon will im kommenden Jahr mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Ein knappes Drittel dieser ‌Summe fließe in den Ausbau von Rechenzentren, teilte der Online-Händler am Dienstag im ⁠Rahmen ⁠der Konferenz "Invest in Germany" mit. "Wir wollen Unternehmen, Kommunen und Kreativen in Deutschland die Infrastruktur und Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, ‌um wettbewerbsfähig zu sein und ‌zu wachsen", betonte Amazon-Chefjustiziar David Zapolsky.

Der US-Konzern sicherte sich darüber hinaus 24 Starts ⁠der europäischen Trägerrakete Ariane, um seine Telekommunikationssatelliten ‌in die Umlaufbahn ⁠zu bringen. Das LEO-Satellitennetzwerk von Amazon soll der SpaceX-Tochter Starlink Konkurrenz machen. Gleichzeitig baut Amazon seine Forschungskapazitäten ‌für Künstliche ⁠Intelligenz (KI) und Robotik in Berlin ⁠aus. Weiteres Geld fließe in das Logistiknetzwerk des Online-Händlers sowie in die Produktion deutscher Shows, Filme und Serien für den Streamingdienst Amazon Prime Video.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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