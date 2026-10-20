Dax Chartanalyse 20.10.2026

Dax fällt nach Ausbruch zurück – das ist das nächste Ziel

onvista · Uhr

Der Dax fällt am Dienstag auf die Unterstützung bei 25.100 Punkten zurück. Stabile US-Futures lassen eine Erholung bis 25.200 oder 25.300 Punkte möglich erscheinen.

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Dax Unterstützungen:25.065 Tagestief25.100 Support-Zone
Dax Widerstände:25.170 Nacht-Tiefs25.300 Vortages-Ressist

Dax Rückblick

Der Dax hatte den Montag mit einem Verlust von 1,2 Prozent bei 25.320 Punkten beendet. An der Wall Street zeigte sich dagegen eine Stabilisierung im Technologiesektor. Der Nasdaq 100 gewann 1,2 Prozent auf 29.529 Punkte, während der Dow Jones leicht um 0,1 Prozent auf 51.966 Punkte nachgab. Die unterschiedlichen Entwicklungen verdeutlichen, dass die Unsicherheit an den Aktienmärkten weiterhin hoch ist.

Am Mittwoch setzte sich die Abwärtsbewegung im Dax zunächst fort. Nachdem der Index bereits zum Wochenstart die Kursgewinne vom Freitag weitgehend abgegeben hatte, fiel er heute zeitweise unter die Marke von 25.100 Punkten. Dort setzte jedoch eine erste Gegenbewegung ein, die den Dax gegen 10:45 Uhr wieder bis auf rund 25.150 Punkte führte.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist damit eine wichtige Unterstützungszone erreicht. Der Bereich zwischen 25.080 und 25.110 Punkten wurde bereits Anfang Oktober mehrfach gehandelt und diente zuletzt am 9. Oktober als Ausgangspunkt einer stärkeren Erholung. Die aktuelle Reaktion auf dieses Kursniveau könnte deshalb für eine kurzfristige Stabilisierung sprechen.

Dax Chartanalyse 20.10.2026
Quelle: Tradingview

Besonders auffällig ist der schnelle Rückgang vom Freitagshoch bei rund 25.690 Punkten. Innerhalb von nur zwei Handelstagen hat der Dax damit zeitweise fast 600 Punkte verloren. Auch die ehemalige Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten wurde inzwischen deutlich unterschritten. Der Ausbruch vom Freitag hat sich somit zunächst nicht als nachhaltig erwiesen.

Dax Ausblick

Da sich die US-Futures vergleichsweise stabil präsentieren, besteht trotz der schwachen Entwicklung in Asien und der anhaltenden Sorgen um hohe KI-Investitionen zumindest die Möglichkeit einer technischen Gegenbewegung. Neue Impulse dürften außerdem von der laufenden Berichtssaison und den heute anstehenden deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen ausgehen.

Für den weiteren Handelsverlauf bleibt die Zone um 25.100 Punkte entscheidend. Kann sich der Dax darüber behaupten, wäre zunächst eine Erholung bis 25.200 und anschließend 25.300 Punkte möglich. Erst oberhalb dieser Marken würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.

Ein nachhaltiger Bruch der aktuellen Unterstützung könnte dagegen weitere Abgaben bis 25.000 Punkte auslösen. Darunter wäre die Unterstützungszone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten das nächste Ziel.

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