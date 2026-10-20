DAX® - Glättungslinien mit Signalfunktion
HSBC · Uhr
Glättungslinien mit Signalfunktion
Die Kursgewinne aus der Vorwoche hat der DAX® zu Wochenbeginn deutlich eingegrenzt. Damit verpufft (zunächst) das konstruktive Chartsignal in Form des Spurts über die horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten. Stattdessen markiert das Hoch vom vergangenen Freitag (25.694 Punkte) ein sog. „swing high“ – dazu später mehr. Übergeordnet notieren die deutschen Standardwerte damit auf dem Niveau von Mitte Januar. Mit anderen Worten: In den letzten Monaten pendelte das Aktienbarometer lediglich seitwärts. Nachhaltige Kursgewinne fallen indes zusehends schwerer, was sich auch in der flach verlaufenden 200-Tage-Linie (akt. bei 24.877 Punkten) widerspiegelt. Die meistbeachtete Glättungslinie definiert gleichzeitig ein wichtiges Risikolevel, welches es unbedingt zu verteidigen gilt. Doch auch die Option auf Ausprägung einer Bodenbildung haben wir noch nicht ganz aufgegeben. Das o. g. „swing high“ spielt dabei in Kombination mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.700 Punkten) eine entscheidende Rolle. Ein Spurt über diese Widerstandszone ist nötig, um dem DAX® eine Perspektive in Sachen Jahresendrally zu geben. Zwischen den beiden angeführten Durchschnitten ist dagegen weiterhin „stabile Seitenlage“ angesagt.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die Kursgewinne aus der Vorwoche hat der DAX® zu Wochenbeginn deutlich eingegrenzt. Damit verpufft (zunächst) das konstruktive Chartsignal in Form des Spurts über die horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten. Stattdessen markiert das Hoch vom vergangenen Freitag (25.694 Punkte) ein sog. „swing high“ – dazu später mehr. Übergeordnet notieren die deutschen Standardwerte damit auf dem Niveau von Mitte Januar. Mit anderen Worten: In den letzten Monaten pendelte das Aktienbarometer lediglich seitwärts. Nachhaltige Kursgewinne fallen indes zusehends schwerer, was sich auch in der flach verlaufenden 200-Tage-Linie (akt. bei 24.877 Punkten) widerspiegelt. Die meistbeachtete Glättungslinie definiert gleichzeitig ein wichtiges Risikolevel, welches es unbedingt zu verteidigen gilt. Doch auch die Option auf Ausprägung einer Bodenbildung haben wir noch nicht ganz aufgegeben. Das o. g. „swing high“ spielt dabei in Kombination mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.700 Punkten) eine entscheidende Rolle. Ein Spurt über diese Widerstandszone ist nötig, um dem DAX® eine Perspektive in Sachen Jahresendrally zu geben. Zwischen den beiden angeführten Durchschnitten ist dagegen weiterhin „stabile Seitenlage“ angesagt.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
PlusAbbauen, Absichern oder Verkaufen?
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial18. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße