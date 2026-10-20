Dax holt Verluste auf - Friedenshoffnung stützt Kurse

Der Dax hat angesichts vager Hoffnungen auf eine Lösung im festgefahrenen Nahost-Konflikt seine Tagesverluste am Dienstag fast vollständig abgeschüttelt. Die Öl- und Gaspreise sanken. Zudem stützte die positive Börsenstimmung in den USA.

Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 25.304 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, nachdem er zeitweise bis an die 25.000-Zähler-Marke abgesackt war. Damit stabilisierte er sich knapp über für den kurzfristigen Trend relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie. Der MDax verringerte sein Minus auf 0,40 Prozent und ging mit 30.391 Zählern aus dem Handel.

Die Märkte reagierten wohl vor allem darauf, dass es im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Lösung geben könnte, hieß es. So kursierten Gerüchte über einen möglichen Kompromissvorschlag von Vermittlern aus Katar und Pakistan, der den Forderungen beider Seiten gerecht werden soll.

KI-nahe Werte und Siemens unter Druck

Der US-Index Nasdaq 100 mit seinen vielen KI-Werten hatte sich am Montag zwar etwas stabilisiert, doch in Asien war es am Dienstag für Tech-Werte schon wieder abwärts gegangen. Die Infineon-Titel gaben vor diesem Hintergrund rund ein Prozent ab. Im MDax erwischte es auch mit der Chipbranche verbundene Ausrüster und Zulieferer.

Mit Hochtief und Siemens Energy gerieten auch andere Dax-Werte mit Fantasie für den Ausbau von Rechenzentren unter Druck. Dies galt außerdem für das Index-Schwergewicht Siemens, dessen Aktien mit einem Abschlag von 2,2 Prozent zu den größten Indexverlierern zählten. Rekordhohe Auftragseingänge des Schweizer Konkurrenten ABB konnten dies nicht mildern.

In der Tech-Branche machen sich weiterhin Sorgen breit, wie lange die enorm hohen Investitionen noch das Potenzial haben, sich zu lohnen. Angespannt wird außerdem auf die bald erwarteten Quartalszahlen großer US-Tech-Konzerne geblickt. SpaceX wird am Dienstag nach Börsenschluss berichten und am Tag darauf folgen Meta und IBM.

Vonovia leidet unter Zinsen, TAG-Aktie stärker

Laut Experte Nelson Yu von AllianceBernstein trifft die lange Zeit gültige KI-Euphorie neuerdings auch "auf Zinsrealität". Nach Ansicht der Landesbank Baden-Württemberg machen die massiven Ausschreitungen in Frankreich, die es am Wochenende gegeben hatte, die Bemühungen um eine Konsolidierung des Staatshaushalts nicht einfacher. Damit einhergehend bleibt die Unsicherheit am Anleihemarkt groß.

Steigende Marktzinsen sind schon länger ein Problem für Immobilienunternehmen, unter denen die Titel von Vonovia am Dienstag zwischenzeitlich auf einen weiteren Tiefstand seit 2023 abrutschten. Die Aktien von TAG Immobilien hoben sich mit 4,5 Prozent Plus positiv ab nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb der Experte Jonathan Kownator. Zudem lobte er bei TAG die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand.

Im Dax waren die Aktien des Energiekonzerns Eon dank ihres defensiven Charakters ein Lichtblick. Ein Händler verwies hier auf das Nachwirken eines Artikels im "Manager Magazin", das am Vortag über ein geplantes Sparprogramm berichtet hatte.

Unter den kleineren Werten im SDax waren Tonies und Mutares gefragt. Bei dem Hörspielboxen-Hersteller Tonies setzt Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF auf ein gutes drittes Quartal. Das Beteiligungsunternehmen Mutares schloss eine Vereinbarung zur Veräußerung der polnischen Drogeriemarktkette Natura ab.

Euro erholt, Gold stabil

Nach dem verhaltenen Handel am Vortag stieg der Kurs des Euro wieder. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1246 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1215 (Montag: 1,1225) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8916 (0,8908) Euro.

Zuletzt stützen vage Hoffnungen auf einen Erfolg der Vermittlungsbemühungen von Katar und Pakistan zur Beilegung des Iran-Kriegs den Euro. Gedämpfte Einschätzungen von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hingegen konnten den Euro nur kurz belasten. Die ZEW-Konjunkturerwartungen, das Stimmungsbarometer des gleichnamigen Forschungsinstituts, haben sich erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert. Zudem fiel der Rückgang überraschend deutlich aus.

Gold tendierte nach den Verlusten zum Wochenauftakt seitwärts. Damit holte das Edelmetall immerhin zwischenzeitliche Verluste auf. Zum Handelsschluss in Frankfurt notierte der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) 0,04 Prozent fester bei 4.134 US-Dollar.

(mit Material von dpa-AFX)