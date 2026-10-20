Dax niedriger erwartet - Tech-Bilanzen im Fokus

Frankfurt, ⁠20. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte der ‌deutsche Leitindex 1,2 Prozent tiefer bei 25.319,77 Punkten geschlossen. Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten ⁠in Frankreich ⁠und Spanien zogen die europäischen Börsen in Mitleidenschaft. Zugleich machten die Ölpreise nach erneuten Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen und in Saudi-Arabien ihre anfänglichen Verluste größtenteils wieder wett. ‌Jenseits des Atlantiks schlossen die ‌technologielastigen US-Indizes indes im Plus. Die Anleger nutzten die jüngsten Kursrückgänge zum Einstieg bei Technologiefirmen wie ⁠CoreWeave, Broadcom und Micron.

Auch am Dienstag steht der ‌Technologiesektor im Mittelpunkt.

• Der ⁠Streamingdienst Netflix und das Raumfahrtunternehmen SpaceX legen als erste große US-Technologiekonzerne ihre Quartalszahlen vor.

• Auf dem Terminplan stehen zudem die ‌Bilanzen von Unternehmen ⁠wie General Motors, 3M und ⁠Northrop Grumman.

• Bei den Konjunkturdaten stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober und die deutschen Erzeugerpreise für September im Fokus.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.319,77

EuroStoxx50 6.144,81

EuroStoxx50-Future 6.157,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.966,03 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.690,73 +0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 64.047,65 -1,3%

Shanghai 3.727,75 -0,1%

Hang Seng 23.937,70 -1,0%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)