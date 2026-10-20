Dax vor Verlusten – Südkoreas Kospi deutlich im Minus
Der Dax dürfte am Dienstag schwächer starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.199 Punkte.
Damit fällt er wohl wieder an sein Vortagestief zurück - und damit unter seine 21-Tage-Linie. Der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend vom Rekord im August wackelt.
Der US-Technologieindex Nasdaq 100 konnte seinen jüngsten Kursverfall am Vorabend zwar vorerst bremsen, die asiatischen Handelsplätze gaben am Dienstagmorgen allerdings erneut nach. Besonders schwach präsentierte sich der südkoreanische Kospi.
USA: Nasdaq im Plus
Nach der jüngsten Talfahrt hat die technologielastige US-Börse Nasdaq am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der Nasdaq 100 legte um 1,12 Prozent auf 29.529 Zähler zu. Am Freitag hatte er gemessen an seinem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch sieben Prozent eingebüßt.
Der Dow Jones Industrial, der in letzter Zeit leicht gestiegen war, gab zum Wochenstart um 0,1 Prozent auf 51.966 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.691 Zähler. "Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Gewinne der Techbranche. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", da Anleger hinterfragten, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite brächten.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|51.966
|- 0,07 Prozent
|S&P 500
|7.691
|+ 0,41 Prozent
|Nasdaq 100
|29.529
|+ 1,17 Prozent
Asien: Verluste
An den Börsen Asiens ist es am Dienstag wieder abwärts gegangen. Die teilweise Stabilisierung tags zuvor ist dahin. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi, der um 4,5 Prozent einknickte. Vor allem der KI-und Halbleitersektor geriet im Oktober immens unter Vertrauensdruck.
Neben den zuletzt wider stärker in den Vordergrund gerückten Bedenken über hohe Bewertungen von KI-Unternehmen sowie steigenden Finanzierungskosten belasten auch hohe Ölpreise die Börsen. Der ebenfalls technologiewertelastige japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um eineinhalb Prozent.
In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um knapp 1,1 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte um gut 1,2 Prozent ab.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|64.048
|- 1,34 Prozent
|Hang Seng
|23.886
|- 1,16 Prozent
|CSI 300
|4.125
|- 1,12 Prozent
|Kospi
|5.509
|- 4,47 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|120,54
|+ 0,13 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,46
|+ 0,009 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|5,12
|- 0,017 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1117
|- 0,72 Prozent
|Dollar in Yen
|158,87
|+ 0,34 Prozent
|Euro in Yen
|176,62
|- 0,39 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 63 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'
-BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 32 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BERENBERG STARTET DWS MIT 'HOLD' - ZIEL 68 EUR
- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 15 (16,50) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN STARTET TAG IMMOBILIEN MIT 'BUY' - ZIEL 14,30 EUR
- MORGAN STANLEY SENKT LEG IMMOBILIEN AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 50 (60) EUR
- MORGAN STANLEY SENKT VONOVIA AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 14 (25) EUR
- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 3,40 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'
- RBC HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 280 (270) EUR - 'SECTOR PERFORM'
- RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 530 (500) EUR - 'SECTOR PERFORM'
- UBS SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1360 (1600) EUR - 'BUY'
(mit Material von dpa-AFX)
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