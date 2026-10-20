Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Straße festgeklebt. Einsatzkräfte der Polizei seien um 5.30 Uhr alarmiert worden und seither damit befasst, die Demonstranten von der Straße zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin.

Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.

Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte./maa/DP/stw

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall übernimmt Werft in Rumäniengestern, 07:38 Uhr · Reuters
Rheinmetall übernimmt Werft in Rumänien
Verteidigungssektor gefragt
Rheinmetall an Dax-Spitze – Rüstungswerte bauen Gewinne aus16. Okt. · dpa-AFX
Rheinmetall-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial18. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen