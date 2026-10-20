Deutsche Post hebt Porto für Standardbrief auf 1,15 Euro an

Düsseldorf, 20. ⁠Okt (Reuters) - Privatkunden der Deutschen Post müssen ab Anfang kommenden Jahres beim Briefporto deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Preis für den Standardbrief solle auf ‌1,15 Euro steigen nach bislang 95 Cent, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dieser Preis liege – trotz ⁠eines ⁠höheren Kostenniveaus in Deutschland und steigender, staatlich auferlegter Lasten - weiterhin deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 1,52 Euro. Für eine Postkarte müssen die Kunden künftig ebenfalls 1,15 Euro statt 95 Cent zahlen. Das ‌Porto für einen Standardbrief international ‌steigt um 20 Cent auf 1,45 Euro.

Die neuen Preise müssen noch von der Bundesnetzagentur gebilligt werden. Sie gelten ⁠für zwei Jahre. Die Bonner Behörde hatte der Post ‌kürzlich die Möglichkeit von ⁠Portoerhöhungen zugesprochen, beim Briefporto für Privatkunden etwa im Schnitt um 20,35 Prozent. Auch für Geschäftskunden passe die Deutsche Post ab 1. Januar 2027 ‌die Paketpreise an. ⁠Diese Anpassung stehe jedoch nicht ⁠im Zusammenhang mit der aktuellen Entscheidung der Bundesnetzagentur, da Geschäftskundenpreise nicht Teil dieses Verfahrens seien. Gründe seien auch hier die gestiegenen Kosten für Personal, Transport und Infrastruktur. Über die konkreten Änderungen würden die Geschäftskunden in den kommenden Wochen individuell informiert.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)