Deutschland drittgrößer Nudel-Hersteller in der EU - Italien weit vorn

Berlin, 20. ⁠Okt (Reuters) - Deutschland gehört zu den größten Nudelherstellern in der Europäischen Union. Mit einer Produktionsmenge von gut 304.000 Tonnen im Jahr 2025 belegte die Bundesrepublik den dritten Platz, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Weltnudeltag ‌am 25. Oktober mitteilte. Dies entspricht einem Anteil von fünf Prozent an der gesamten EU-Produktion. Unangefochtener Spitzenreiter ist Italien, wo mit ⁠4,2 Millionen ⁠Tonnen rund 69 Prozent aller Teigwaren in der EU hergestellt wurden - von Spaghetti über Fusilli bis hin zu Penne. Auf dem zweiten Platz folgte Spanien.

Eine Besonderheit der deutschen Produktion ist der hohe Anteil an Eiernudeln. Im vergangenen Jahr enthielt hierzulande knapp die Hälfte (46 Prozent) ‌der hergestellten Nudeln Ei. Zum Vergleich: Im ‌EU-Durchschnitt waren es nur 18 Prozent.

Der Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) will jedoch mit dem Vorurteil aufräumen, dass gute Nudeln nur aus Italien ⁠kämen. "Italien hat völlig zu Recht eine großartige Pasta-Tradition. Aber daraus ist bei ‌uns offenbar das Bild entstanden, ⁠gute Pasta müsse zwangsläufig aus Italien kommen, während aus Deutschland vor allem Eiernudeln und Spätzle stammen", sagte VGMS-Geschäftsführer Peter Haarbeck. Dies werde dem Angebot deutscher Hersteller längst nicht mehr gerecht.

Dem ‌Verband zufolge produzieren deutsche Hersteller eine ⁠breite Vielfalt von klassischer Hartweizenpasta ⁠bis hin zu regionalen Spezialitäten. Der dafür benötigte Hartweizen wachse längst auch in Deutschland, was eine vollständige regionale Wertschöpfungskette ermögliche. Gleichzeitig stammten mittlerweile rund drei Viertel der in Deutschland verzehrten Nudeln aus dem Ausland, obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch bei rund zehn Kilogramm pro Jahr liege.

"Der Pass der Nudel ist kein Qualitätsparameter", sagte Haarbeck. Qualität sei eine Frage des Rohstoffs und des Know-hows. Er riet Verbrauchern, ⁠beim Einkauf auf das Herkunftsland zu achten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)