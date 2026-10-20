Was bewegt die Aktie?

Die Siemens-Aktie steht nach den Quartalszahlen von ABB unter Verkaufsdruck. Der Schweizer Konkurrent verzeichnete zwischenzeitlich einen Kursverlust von sechs Prozent, obwohl sich Umsatz, Auftragseingang und operative Marge gut entwickelten. Bei Siemens richtet sich die Aufmerksamkeit damit ebenfalls auf die Frage, wie sich die gute Auftragsentwicklung im Gewinn niederschlägt.

ABB steigerte die Bestellungen um 40 Prozent und erreichte einen Rekord beim Auftragsbestand. Einen wesentlichen Beitrag leistete die hohe Nachfrage nach Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI). Auch die größte Sparte Elektrifizierung entwickelte sich stark: Dort nahm der Auftragseingang um 70 Prozent zu. Diese Auftragsentwicklung ist auch für Siemens ein positives Signal.

Beim Nettogewinn zeigte ABB dagegen einen Rückgang um zwei Prozent. Damit stehen kräftige Zuwächse bei den Bestellungen einer schwächeren Gewinnentwicklung gegenüber. Die deutlichen Kursverluste trotz der starken Nachfrage unterstreichen die skeptische Marktstimmung. Für Siemens gewinnt deshalb die Profitabilität besondere Bedeutung, während sich die Aufträge des Unternehmens ebenfalls gut entwickeln.

Siemens setzt KI im eigenen Unternehmen ein, um bestehende Projekte auszuweiten und zusätzliche Projekte umzusetzen. Der Einsatz zielt damit auf mehr Effizienz und einen größeren Projektumfang. Zugleich strebt Siemens an, Personalabbau zu vermeiden. Für die Gewinnentwicklung bleibt entscheidend, in welchem Umfang sich die Effizienzsteigerungen auch in geringeren Kosten niederschlagen.

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 21 ist die Siemens-Aktie teuer bewertet. Diese Bewertung erhöht das Risiko deutlicher Kursreaktionen, wenn die Gewinnentwicklung enttäuscht. Die gute Umsatz- und Auftragsentwicklung verdient weiterhin besonderes Gewicht. Für einen Einstieg wäre eine niedrigere Bewertung attraktiver: Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 18 würde sich das Verhältnis zwischen Bewertung und Geschäftsentwicklung günstiger darstellen.

Charttechnik

Die Siemens-Aktie bewegt sich seit längerer Zeit seitwärts und notiert an einer wichtigen Unterstützung bei 255 Euro. Fällt der Kurs unter dieses Niveau und die jüngsten Tiefs, liegt das nächste Abwärtsziel bei 240 Euro.

Dieser Rückgang könnte schnell erfolgen. Der vorherige dynamische Anstieg über drei Tage hat nur wenige ausgeprägte Unterstützungen hinterlassen. Zudem hat die Aktie eine weitere Aufwärtstrendlinie unterschritten. Eine zwischenzeitliche Bewegung in Richtung 270 Euro mit anschließend erneut fallenden Kursen bleibt ein mögliches Szenario.

Martins Einschätzung

Siemens bleibt wegen der guten Umsatz- und Auftragsentwicklung interessant. Das größte Risiko liegt derzeit in der hohen Bewertung, die entsprechend hohe Anforderungen an die Gewinnentwicklung stellt.

Beim Kurs/Gewinn-Verhältnis von 21 ist Zurückhaltung angebracht. Sinkt die Bewertung durch weitere Kursverluste auf einen Wert um 18, wird die Aktie für einen Einstieg deutlich attraktiver.