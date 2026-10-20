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Dividendenkalender heute, 20.10.2026

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Thema: Dividenden-AristokratenInfrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. Oktober 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
American TowerVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Antin Infrastructure PartnersHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
BANK OZKVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Carpenter TechnologyVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Colgate-PalmoliveVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
CSPC PHARMACEUTICAL GROUPHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
DellVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Dollar GeneralVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Erie IndemnityVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
IngredionVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Kingsgate ConsolidatedHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
Match GroupVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
RPM InternationalVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
SKF BHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
Xcel EnergyVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

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Dell
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BANK OZK
Carpenter Technology
SKF B
Kingsgate Consolidated
Ingredion
RPM International
Erie Indemnity
Antin Infrastructure Partners

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