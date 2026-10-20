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Dow Jones Industrial Average® - Bekommt gerade die Kurve?

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Bekommt gerade die Kurve?

Im Gegensatz zum S&P 500® hat der Dow Jones® zuletzt kein neues Allzeithoch mehr erreicht. Sein Rekordlevel (54.744 Punkte) stammt weiterhin von August. Seither befindet sich der US-Leitindex im Rückwärtsgang – inklusive einer Belastungsprobe der runden 50.000er-Marke und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.090 Punkten). Diese Bastion hat sich inzwischen als Sprungbrett erwiesen. Aus charttechnischer Sicht kommt dem Anstieg über die jüngsten beiden Wochenhochs bei 51.765/51.781 Punkten eine besondere Bedeutung zu. Da auch der seit August bestehende Korrekturtrend (akt. bei 52.044 Punkten) zur Disposition steht, könnte sich das technische Bild zeitnah spürbar verbessern. Gleichzeitig bestehen Hoffnungen auf die Ausprägung einer klassischen Korrekturflagge (siehe Chart). Diese Formation besitzt trendbestätigenden Charakter und rückt perspektivisch das o. g. Allzeithoch wieder in den Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen indes in Form der gebrochenen Trendlinie, den angeführten Wochenhochs bei rund 51.780 Punkten sowie vor allem in Form der Kreuzunterstützung bei rund 50.000 Punkten vor. Die zuletzt genannte Bastion ist dabei sogar von strategischer Tragweite.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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