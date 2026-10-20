EQS-Adhoc: adidas erzielt Rekordergebnisse und hebt Gewinnprognose für Gesamtjahr an

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adidas erzielt Rekordergebnisse und hebt Gewinnprognose für Gesamtjahr an



20.10.2026 / 18:34 CET/CEST

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Herzogenaurach, 20. Oktober 2026

adidas erzielt Rekordergebnisse und hebt Gewinnprognose für Gesamtjahr an

adidas hat heute seine Prognose für das Betriebsergebnis im Gesamtjahr 2026 angehoben, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal Rekordergebnisse bei Umsatz und Gewinn erzielt hat.

Basierend auf vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal stieg der Umsatz um 9 % auf einen Rekordwert von 7.252 Mio. €. Auf währungsbereinigter Basis erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um 7 %. Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf ein Niveau von 54,3 %. Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 37 % auf 1.008 Mio. €, das bislang höchste verzeichnete Ergebnis des Unternehmens in einem Quartal.

Während des Quartals hat adidas den Großteil seiner US-Zollforderungen erhalten. Das Unternehmen verzeichnete eine entsprechende Erstattung von rund 200 Mio. €, was zur Verbesserung der Bruttomarge beitrug. Neben der Zollerstattung wurde die starke Entwicklung der Bruttomarge von einem gesunden Vollpreisgeschäft getrieben, während sich unvorteilhafte Währungsentwicklungen negativ auswirkten.

Infolge der besser als erwarteten Ergebnisse im dritten Quartal geht das Unternehmen nun davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatzanstieg zwischen 9 % und 10 % für das Gesamtjahr 2026 zu einer höheren Profitabilität führen wird. Konkret rechnet das Unternehmen mit einem um rund 100 Mio. € höheren Betriebsergebnis als ursprünglich prognostiziert. Unter Berücksichtigung der rund 100 Mio. € aus der höheren Profitabilität des Wachstums sowie der rund 200 Mio. € Zollerstattung ist adidas nun auf Kurs, das Betriebsergebnis im Jahr 2026 auf 2,6 Mrd. € zu steigern.

Angesichts dieser starken Profitabilitätsentwicklung hat adidas beschlossen, im vierten Quartal rund 100 Mio. € in Initiativen zu reinvestieren, die künftig einen höheren operativen Leverage ermöglichen und im Einklang mit den bereits kommunizierten mittelfristigen Profitabilitätszielen stehen. Demzufolge geht adidas nun von einem Anstieg des Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr 2026 auf ein Niveau von rund 2,5 Mrd. € aus (bisherige Prognose: rund 2,3 Mrd. €).

adidas wird seine endgültigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal am 29. Oktober 2026 veröffentlichen.

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adidas verwendet im Rahmen seiner Regel- und Pflichtpublikationen alternative Leistungskennzahlen (,Alternative Performance Measures‘ – ,APM‘), die sogenannte Non-GAAP-Measures sein können. Eine Übersicht dieser alternativen Leistungskennzahlen findet sich auf adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte.