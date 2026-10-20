EQS-Adhoc: Leef Blattwerk GmbH: Investorenkonferenz am 21.10.2026

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EQS-Ad-hoc: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
Leef Blattwerk GmbH: Investorenkonferenz am 21.10.2026

20.10.2026 / 10:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Potsdam, 20.10.2026

Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH hat beschlossen, aufgrund der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens der Gesellschaft, die für den morgigen Tag geplante Investorenkonferenz abzusagen. Das dient auch der Schonung der verbleibenden Liquidität.

Die für den 21.102026 geplante Investorenkonferenz ist Teil der Transparenzverpflichtungen des Wertpapiers mit der ISIN DE000A460QN5 (WKN A460QN)

Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Leef Blattwerk GmbH
Dortustraße 48
14467 Potsdam
Deutschland
Telefon:+49 331 236 178-0
E-Mail:info@leef.bio
Internet:www.leef.bio
ISIN:DE000A352ER1
WKN:A352ER
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt
LEI Code:391200UNMNTNVYWIDU41
EQS News ID:2418688
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2418688 20.10.2026 CET/CEST

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