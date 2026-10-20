EQS-Adhoc: Leef Blattwerk GmbH: Investorenkonferenz am 21.10.2026

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Leef Blattwerk GmbH: Investorenkonferenz am 21.10.2026



20.10.2026 / 10:20 CET/CEST

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Potsdam, 20.10.2026

Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH hat beschlossen, aufgrund der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens der Gesellschaft, die für den morgigen Tag geplante Investorenkonferenz abzusagen. Das dient auch der Schonung der verbleibenden Liquidität.

Die für den 21.102026 geplante Investorenkonferenz ist Teil der Transparenzverpflichtungen des Wertpapiers mit der ISIN DE000A460QN5 (WKN A460QN)

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 391200UNMNTNVYWIDU41 EQS News ID: 2418688

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