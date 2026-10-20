EQS-DD: Lenzing AG: Oberbank AG, Erwerb: Ausübung Bezugsrechte
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.10.2026 / 08:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Oberbank AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Seiter
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Lenzing AG
b) LEI
|529900BKFJBI0QRDJH63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A3XCR6
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Ausübung Bezugsrechte
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,65 EUR
|1.493.530 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|8,6500 EUR
|1.493.530,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|15.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Wiener Börse
|MIC:
|XWBO
20.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107584 20.10.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformationgestern, 12:51 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
PlusAbbauen, Absichern oder Verkaufen?
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial18. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße