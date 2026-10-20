EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Werner
Nachname(n):Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Uzin Utz SE

b) LEI

529900LG4MEW8I54JM22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007551509

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
64,50 EUR16.125,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
64,50 EUR16.125,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet:https://de.uzin-utz.com/
LEI Code:529900LG4MEW8I54JM22
Ende der MitteilungEQS News-Service

107588 20.10.2026 CET/CEST

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