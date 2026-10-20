EQS-News: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Weiterer Zuwachs im Konferenzprogramm – Gesprächswünsche noch bis 28. Oktober möglich!

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42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Weiterer Zuwachs im Konferenzprogramm – Gesprächswünsche noch bis 28. Oktober möglich!



20.10.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 20. Oktober 2026

Die Vorbereitungen für die 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. und 12. November 2026 im The Charles Hotel in München laufen auf Hochtouren. Rund 60 Gesellschaften sind inzwischen im Konferenzprogramm vertreten.

Wichtig für alle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten: Gesprächswünsche können noch bis einschließlich 28. Oktober 2026 übermittelt werden!

Wer sich noch nicht zur MKK angemeldet hat, kann seine Gesprächswünsche direkt bei der Anmeldung angeben. Bereits registrierte Besucher haben ebenfalls noch die Möglichkeit, weitere Meetings mit den teilnehmenden Gesellschaften anzufragen.

Hier geht's zur Anmeldung:

https://mkk-konferenz.de/mkk/mkk-anmeldung-besucher/

Weitere Gesprächswünsche buchen (für bereits angemeldete Besucher):

https://mkk-konferenz.de/mkk/weitere-meetingwuensche/

Auch das Konferenzprogramm wurde nochmals ergänzt: Neu dabei ist die PIN Privates Institut für erneuerbare Energien GmbH, die sich am 12. November von 12:35 bis 13:10 Uhr präsentiert.

Das aktuelle Konferenzprogramm:

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/

Die Anmeldung zur 42. MKK ist noch bis zum 6. November 2026 möglich. Für die Abendveranstaltung stehen allerdings nur noch wenige Plätze zur Verfügung.

Die Teilnahme ist für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten kostenfrei.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

E-Mail: info@mkk-konferenz.de

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