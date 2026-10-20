EQS-News: Bericht für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026
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EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen
Bericht für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026
20.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Highlights
- Umsatzerlöse: +4,6 % gegenüber Q3 2025, getrieben durch höhere Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
- Erlöse aus Dienstleistungen: +3,9 % in Q3; starkes Wachstum in CEE, Rückgang in Österreich verlangsamt
- Core OPEX: Anstieg in Q3 aufgrund höherer Stromkosten und produktbezogener Kostensteigerungen
- EBITDA: +1,9 % in Q3, getrieben durch Wachstum in Serbien und Belarus; Wachstum in allen Märkten außer Österreich
- Nettoergebnis: +9,9 % höher in Q1–Q3 2026, auch unterstützt durch ein besseres Finanzergebnis
- Free Cashflow: +8,1 % in Q1–Q3 2026, hauptsächlich aufgrund des besseren operativen Ergebnisses
- Rating: Moody's bestätigt im Oktober 2026 das Kreditrating für die Telekom Austria AG mit „A3“
- Ausblick angepasst: Umsatzwachstum von rund 4 % (zuvor: 2-3 %); CAPEX exkl. Spektrum und M&A von rund EUR 850 Mio. (zuvor: rund EUR 750 Mio.)
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website:
https://a1.com/de/investor-relations-home/
20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
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|www.a1.com
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|EQS News ID:
|2418992
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|EQS News-Service
2418992 20.10.2026 CET/CEST
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