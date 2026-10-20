EQS-News: Bericht für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026

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EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen
Bericht für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026

20.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Highlights

  • Umsatzerlöse: +4,6 % gegenüber Q3 2025, getrieben durch höhere Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
  • Erlöse aus Dienstleistungen: +3,9 % in Q3; starkes Wachstum in CEE, Rückgang in Österreich verlangsamt
  • Core OPEX: Anstieg in Q3 aufgrund höherer Stromkosten und produktbezogener Kostensteigerungen
  • EBITDA: +1,9 % in Q3, getrieben durch Wachstum in Serbien und Belarus; Wachstum in allen Märkten außer Österreich
  • Nettoergebnis: +9,9 % höher in Q1–Q3 2026, auch unterstützt durch ein besseres Finanzergebnis
  • Free Cashflow: +8,1 % in Q1–Q3 2026, hauptsächlich aufgrund des besseren operativen Ergebnisses
  • Rating: Moody's bestätigt im Oktober 2026 das Kreditrating für die Telekom Austria AG mit „A3“
  • Ausblick angepasst: Umsatzwachstum von rund 4 % (zuvor: 2-3 %); CAPEX exkl. Spektrum und M&A von rund EUR 850 Mio. (zuvor: rund EUR 750 Mio.)

Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

https://a1.com/de/investor-relations-home/

20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
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Telefon:004350664 47500
E-Mail:investor.relations@a1.group
Internet:www.a1.com
ISIN:AT0000720008
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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