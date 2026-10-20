EQS-News: Cellbox Solutions schließt Series-A-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro ab

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Cellbox Solutions schließt Series-A-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro ab



20.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Cellbox Solutions schließt Series-A-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro ab

Mit dem Abschluss der Series-A-Finanzierung beginnt für Cellbox Solutions die nächste Phase der Unternehmensentwicklung

Neue Investoren stärken Cellbox Solutions mit internationaler Reichweite, Branchenexpertise und strategischer Unterstützung

Die Finanzierung unterstützt den Ausbau der Warm-Chain-Logistikdienstleistungen und das internationale Wachstum

Köln, 20. Oktober 2026 – Cellbox Solutions, ein Technologieunternehmen für Warm-Chain-Logistik, hat seine Series-A-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem zusätzlichen Kapital treibt das Unternehmen die Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells voran und erweitert sein Angebot um integrierte Logistiklösungen für Zellen, Gewebe, Organoide und andere empfindliche biologische Materialien.

Die Finanzierung schafft die Grundlage für die nächste Phase des kommerziellen Wachstums und baut auf den technologischen, produktbezogenen und regulatorischen Fortschritten auf, die Cellbox Solutions in den vergangenen Jahren erzielt hat. Im Mittelpunkt steht der Ausbau des bestehenden Logistikangebots: Künftig soll der kontrollierte Transport unter physiologischen Bedingungen noch stärker mit ergänzenden Logistik- und Serviceleistungen verbunden werden.

Nachdem Cellbox Solutions im März 2026 bereits einen ersten Abschluss in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro erzielt hatte, konnte das Unternehmen weitere Investoren für die Finanzierungsrunde gewinnen. Dazu zählen Mitglieder der Baltic Business Angels Invest GmbH, ein kanadisches Family Office, sowie ein nicht namentlich genannter Investor mit umfassender Erfahrung im Bereich Pharmalogistik. Darüber hinaus beteiligten sich die bestehenden Investoren NRW.BANK und Fraunhofer Venture erneut an der Finanzierung. Der erste Abschluss der Finanzierungsrunde wurde von Companisto angeführt.

Die technologische Grundlage für den weiteren Ausbau des Geschäftsmodells bilden Cellbox™ Go und Cellbox™ Shipper. Beide Inkubatoren ermöglichen den kontrollierten Transport unter definierten Temperatur- und CO₂-Bedingungen auf dem Land- und Luftweg und kommen bereits international in der Forschung sowie bei Anwendungen in der Zelltherapie zum Einsatz.

Mit über 400 Cellbox™-Inkubatoren auf dem Markt, wachsenden Kundenbeziehungen und einer regulatorischen Grundlage, zu der auch Drug Master Files für die Cellbox™-Produktfamilie gehören, verfügt das Unternehmen über eine solide Ausgangsposition für die Erweiterung seines kommerziellen Angebots. Dabei werden die Cellbox™-Systeme mit Miet- und Transportangeboten sowie wiederkehrenden Dienstleistungen wie Überwachung, Flottenmanagement und Versandkoordination kombiniert. Auf diese Weise sollen Kunden künftig noch flexibler und umfassender bei ihren Logistikprozessen unterstützt werden.

„In den vergangenen Jahren haben wir eine solide Grundlage für den kontrollierten Transport lebender biologischer Materialien geschaffen", sagte Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, Gründerin und CEO von CellboxSolutions. „Mit dem Abschluss unserer Series-A-Finanzierungsrunde entwickeln wir unsere etablierte Warm-Chain-Technologieplattform nun zu einem breiteren Angebot für physiologische Logistik weiter. Damit können wir unsere Kunden entlang ihrer Logistikprozesse noch umfassender unterstützen und zugleich unsere Präsenz in wichtigen internationalen Märkten ausbauen.“

Langfristig verfolgt Cellbox Solutions das Ziel, physiologische Logistik als skalierbaren Ansatz für den Transport biologischer Materialien zu etablieren, die auf kontrollierte Umgebungsbedingungen angewiesen sind. Dafür baut das Unternehmen seine Aktivitäten in Europa, Asien und Nordamerika weiter aus und setzt verstärkt auf strategische Partnerschaften mit Logistikdienstleistern.

„Der Abschluss der Series-A-Finanzierungsrunde verschafft uns zusätzliche Mittel, um das Geschäftsmodell rund um unsere Technologien weiterzuentwickeln. Wir erweitern unser Angebot an Miet- und wiederkehrenden Dienstleistungen und verbinden es mit Transport, Überwachung und ergänzenden Logistikleistungen. So können wir langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und unser skalierbares Dienstleistungsmodell in mehreren Märkten etablieren. Unser Fokus liegt nun darauf, die Stärken der Cellbox™-Plattform in nachhaltiges Wachstum zu überführen“, erklärte Dr. Bernd Muehlenweg, CBO & CFO bei Cellbox Solutions.



Über Cellbox Solutions GmbH

Die Cellbox Solutions GmbH wurde 2017 gegründet und ist ein in Köln und Hamburg ansässiges Unternehmen für Warm-Chain-Logistiktechnologie. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für die globale Gesundheits- und Life-Sciences-Branche, um empfindliche biologische Materialien und Therapeutika zu transportieren, die nicht eingefroren werden können und kontrollierte physiologische Bedingungen erfordern. Die Plattform für tragbare CO₂-Inkubatoren des Unternehmens, Cellbox™, schafft eine regulierte Umgebung für den Transport von lebenden Zellen, Organoiden, Geweben und anderen neuartigen biologischen Materialien. Temperatur und CO₂-Gehalt sind individuell einstellbar, um während des gesamten Transports reproduzierbare Inkubationsbedingungen zu gewährleisten. Cellbox™-Systeme werden weltweit eingesetzt und unterstützen Anwendungen in der Forschung, Klinik und im Bereich neuartiger Therapien. Aufbauend auf seiner etablierten Technologieplattform erweitert Cellbox Solutions sein Angebot um integrierte physiologische Logistiklösungen, die den kontrollierten Transport mit Vermietung, Überwachung und damit verbundenen wiederkehrenden Dienstleistungen kombinieren. Besuchen Sie für weitere Informationen www.cellbox-solutions.com oder folgen Sie Cellbox Solutions auf LinkedIn.







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