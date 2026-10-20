EQS-News: Die DevOps-Agentur Palark wurde zu Deutschlands 10 am schnellsten wachsenden Unternehmen gezählt.

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Die DevOps-Agentur Palark wurde zu Deutschlands 10 am schnellsten wachsenden Unternehmen gezählt.



20.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Die Kombination aus fundiertem, nachweisbarem technischem Fachwissen und durchdachtem Kundenservice ermöglicht ein beeindruckendes Wachstum für das DevOps-Outsourcing-Unternehmen im Zeitalter der KI.

ULM, Deutschland, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Palark, eine Boutique-Agentur für DevOps und SRE, wurde zu einem der führenden Unternehmen in der Liste der Top Growth Stars 2027 ernannt. Diese aktuelle Studie über deutsche KMU, durchgeführt von Q-Ranks und Markt und Mittelstand, hat die am schnellsten wachsenden Unternehmen ermittelt. Palark belegte insgesamt Platz 10 und in der Kategorie IT/Software Platz 3.

Palark logo

Das in Ulm ansässige Unternehmen Palark wurde 2022 von einem Ingenieurteam gegründet, das über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von DevOps- und IT-Betriebsdienstleistungen für B2B-Kunden verfügt. Seit seiner Gründung ist Palark stetig gewachsen, dank seines soliden Geschäftsmodells, das auf ausgefeilten, kundenorientierten Arbeitsabläufen und technischer Expertise basiert und sowohl durch Branchenzertifizierungen bestätigt als auch in der globalen DevOps-Community anerkannt ist.

Mit dem Schwerpunkt auf dem Betrieb von Server- und Cloud-Infrastruktur für Kubernetes-basierte containerisierte Workloads begegnet Palark modernen Herausforderungen prompt. Anfang dieses Jahres begann das Unternehmen damit, private, selbstgehostete LLM-Setups für Unternehmen anzubieten, die eine datenschutzorientierte KI-Einführung anstreben. Dabei werden KI-Modelle mit offener Gewichtung für die Entwicklung agentenbasierter Software und andere Geschäftsanforderungen eingesetzt. Im Jahr 2026 brachte Palark außerdem das marktweit erste Angebot einer „DevOps-Versicherung" auf den Markt, die einen beispiellos günstigen 24/7-Support für technische Vorfälle bietet, die kritische Anwendungen betreffen.

Weitere Details zu diesen und anderen Dienstleistungen von Palark finden Sie unter https://palark.com/services/

„Viele Leute sagen, dass KI den Outsourcing-Unternehmen die Arbeitsplätze wegnimmt. Dies gilt insbesondere für Dienstleistungen, die sich leicht automatisieren lassen, einschließlich solcher im Bereich der Softwareentwicklung. Unser Geschäftswachstum bestätigt jedoch, dass die Nachfrage nach hochqualifizierten Ingenieuren auch weiterhin bestehen wird. Der Markt existiert noch, auch wenn Ihr Wert nicht in der Erledigung gängiger DevOps-Aufgaben liegt", sagt Dmitry Shurupov, Mitbegründer von Palark. „Wir verfolgen einen umfassenden Ansatz, der alle Anforderungen an moderne IT-Infrastrukturen abdeckt – von der Entwicklung kundenspezifischer, produktionsreifer Plattformen bis hin zur Gewährleistung ihrer Verfügbarkeit, kontinuierlichen Verbesserung, Optimierung, Automatisierung und Beratung."

Informationen zum International AI Safety Report

Die Palark GmbH ist ein nach ISO 27001 zertifizierter, in Deutschland ansässiger Dienstleister für DevOps, SRE und Platform Engineering, der einen zuverlässigen, hochverfügbaren und sicheren Betrieb für geschäftskritische Software auf Kubernetes gewährleistet. Das Unternehmen bietet Beratungsleistungen und Abonnementpläne zum Festpreis an, die ein dediziertes Team von Ingenieuren auf mittlerer bis höherer Ebene, Support rund um die Uhr und garantierte SLAs sowohl für die Infrastruktur als auch für die Anwendungen beinhalten. Palark ist ein Kubernetes-zertifizierter Service Provider und ein aktiver Open-Source-Mitwirkender. Weitere Informationen finden Sie unter https://palark.com/

Cision

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