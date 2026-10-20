EQS-News: Elmos Semiconductor SE zeigt innovative IC-Lösungen auf der electronica 2026 in München

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Elmos Semiconductor SE zeigt innovative IC-Lösungen auf der electronica 2026 in München



20.10.2026 / 09:47 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE zeigt innovative IC-Lösungen auf der electronica 2026 in München

We enable what matters – IC-Innovationen für sichere, intelligente und vernetzte Anwendungen

Leverkusen, 20. Oktober 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) präsentiert vom 10. bis 13. November 2026 auf der electronica in München (Halle C3, Stand 141) innovative IC-Lösungen für die Automobil- und Industrieelektronik. Unter dem Motto „We enable what matters“ stehen Anwendungen für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort im Fokus – von intelligenter Beleuchtung und Motorsteuerung über zuverlässige Umfelderfassung bis hin zu sicherer Datenkommunikation. Zudem präsentiert Elmos erstmals, wie bewährte Automotive-Technologien neue Möglichkeiten in der humanoiden Robotik eröffnen.

We measure what matters: Zuverlässige Umfelderfassung für mehr Sicherheit

Ultraschallbasierte Abstandsmessung unterstützt Fahrerassistenzsysteme rund um das Fahrzeug – vom Einparken bis zum automatisierten Fahren. Die Elmos Lösungen erkennen Hindernisse und erfassen Abstände präzise. Damit schaffen sie die Grundlage für sichere Park- und Rangiermanöver sowie eine zuverlässige 360-Grad-Umfelderkennung beim assistierten oder autonomen Fahren.

We sense what matters: Präzise Sensorik als Grundlage moderner Fahrzeugfunktionen

Sensor-ICs von Elmos erfassen und verarbeiten wichtige Messwerte wie Druck, Temperatur, Regen und Licht. Die integrierte Signalverarbeitung filtert Störungen heraus und stellt zuverlässige Daten für die Fahrzeugsteuerung bereit. Dadurch unterstützen die Lösungen sicherheitskritische Anwendungen, etwa in Bremssystemen, ebenso wie Batterie-, Klima- und Umfelderkennung.

We illuminate what matters: Intelligente Beleuchtung für Sicherheit und Design

Elmos ICs steuern LEDs dynamisch und ermöglichen Lichtfunktionen für bessere Wahrnehmbarkeit im Straßenverkehr, Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern sowie individuelle Lichtkonzepte im Innen- und Außenbereich. Hohe Integration und flexible Schnittstellen schaffen die Grundlage für kompakte und leistungsfähige Lichtsysteme.

We control what matters: Komfort und Effizienz durch präzise Bewegung

Viele Fahrzeugfunktionen basieren auf kleinen elektrischen Motoren, die Lüfter, Pumpen, Ventile oder Luftklappen bewegen. Elmos Motor-Control-ICs steuern diese Aktuatoren präzise, leise und effizient – sowohl in klassischen 12-Volt-Systemen als auch in modernen 48-Volt-Architekturen. Sie regeln Drehzahl und Leistung und ermöglichen auch die exakte Positionierung beweglicher Komponenten. Das steigert Komfort und Energieeffizienz und unterstützt das Thermal Management.

We protect what matters: Sicherheit für Strom, Daten und Insassen

Das Elmos Portfolio umfasst Lösungen für funktionale Sicherheit, sichere Kommunikation und hardwarebasierte Cybersecurity. Für eine smarte Stromverteilung im Fahrzeug entwickelt Elmos eFuse-Lösungen, die die Energieversorgung einzelner Verbraucher überwachen und gezielt steuern. Elmos Airbag-Lösungen unterstützen zudem die zuverlässige Ansteuerung der Airbags und tragen so zum Schutz der Fahrzeuginsassen bei. Zudem erzeugt der mit dem Deutschen Innovationspreis 2026 prämierte Quantum Random Number Generator (QRNG) echte Zufallszahlen auf Basis quantenmechanischer Effekte und schafft damit eine wichtige Grundlage für sichere kryptografische Verschlüsselung in Automotive-, Industrie- und IoT-Anwendungen.

Proven in automotive. Ready for robotics.

Humanoide Robotik eröffnet Elmos ein neues Wachstumsfeld. Wie Fahrzeuge benötigen Roboter präzise Bewegungssteuerung, zuverlässige Sensorik sowie eine sichere Energie- und Datenverteilung. Entlang der Roboterarchitektur sieht Elmos bereits mehr als 120 potenzielle IC-Anwendungen in den Bereichen Motion, Sensing, Power & Connectivity. Auf Basis ihrer jahrzehntelangen Automotive-Erfahrung und bestehenden Systemkompetenz kann Elmos bewährte Technologien in neue robotische Anwendungen übertragen.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Indizes: MDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63 EQS News ID: 2418686

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