EQS-News: HNS 2026 | Huawei bringt die neu aktualisierte „Stellar Intelligent Fabric" für den europäischen Markt auf den Markt

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HNS 2026 | Huawei bringt die neu aktualisierte „Stellar Intelligent Fabric" für den europäischen Markt auf den Markt



20.10.2026 / 14:45 CET/CEST

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FLORENZ, Italien, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei Network Summit 2026 Europe (HNS 2026) trafen sich Branchenführer zu einer Führungskräfte-Diskussionsrunde unter dem Motto „Auf Resilienz gegründet, durch Intelligenz geschmiedet: Aufbau der offenen Rechenzentrumsnetzwerke der nächsten Generation in Europa". Im Rahmen der Veranstaltung stellte Huawei seine neu aktualisierte „Stellar Intelligent Fabric" für den europäischen Markt vor. Dank verbesserter Intelligenz, Leistung und Zuverlässigkeit ermöglicht die Lösung Unternehmen den Aufbau extrem widerstandsfähiger und hocheffizienter offener Rechenzentrumsnetzwerke der nächsten Generation.

Bingyu Zhou, Vice Director of Huawei European ICT Marketing & Solution Sales Dept

Zu Beginn der Sitzung stellte Bingyu Zhou, stellvertretender Leiter der Abteilung für ICT-Marketing und Lösungsvertrieb bei Huawei in Europa, fest, dass die Einführung intelligenter Technologien die globalen Branchen im Laufe des nächsten Jahrzehnts neu gestalten und damit ein strategisches Fenster für Europa eröffnen werde. Mit Hyperscale-Kapazität, hohem Durchsatz, automatisiertem Betrieb und Wartung, modularer Architektur und geringem Stromverbrauch treiben die Rechenzentrumsnetzwerke von Huawei die grüne Strategie Europas und die Digitalisierung der Industrie voran. Geleitet von seinem Engagement „In Europa, für Europa" arbeitet Huawei mit regionalen Partnern zusammen, um eine offene Netzwerkinfrastruktur aufzubauen.

Johnny Cheng, Vizepräsident des Bereichs Rechenzentrumsnetzwerke bei der Produktlinie „Data Communication" von Huawei, betonte, dass das exponentielle Wachstum hinsichtlich Umfang und Komplexität von Rechenzentren die betriebliche Effizienz und die Verfügbarkeit belastet. Um dem entgegenzuwirken, hat Huawei die „Stellar Intelligent Ultra-Resilient Fabric" eingeführt. Basierend auf StarryWing Digital Map 2.0 und Rock-Solid Architecture 2.0 schafft es eine intelligente, offene Netzwerkarchitektur, die einzelne Ausfallpunkte beseitigt und kritische Workloads schützt.

Mesut ÖZCA, Leader Solutions Manager bei KoçSistem, berichtete über die Ergebnisse der Implementierung: „Wir haben uns mit Huawei zusammengetan, um die Ausfallsicherheit unseres Rechenzentrums zu modernisieren, und dabei StarryWing Digital Map genutzt, um eine Multi-DC-Topologie zu implementieren. Multi-Plane-Netzwerke bieten zentrumsübergreifende Selbstheilungsfunktionen, wodurch unsere Rechendienste auch bei lokalen Hardwareausfällen kontinuierlich online bleiben."

Aldo Artigiani, Technischer Leiter der Interconnect-Arbeitsgruppe der OEHI, betonte, dass künstliche Intelligenz den Anbruch einer intelligenten Welt beschleunigt, deren Eckpfeiler eine robuste KI-Infrastruktur ist. Internationale Gremien wie ITU-T und OEHI haben Ethernet-Standards für künstliche Intelligenz und HPC eingeführt, die eine höhere Leistung und optimierte Gesamtbetriebskosten (TCO) ermöglichen. Artigiani forderte die Branche auf, sich für offenes Ethernet einzusetzen, um den Fortschritt gemeinsam voranzutreiben.

Auch in Zukunft wird Huawei auf offene Zusammenarbeit und technische Innovation setzen. Durch die Vertiefung von Partnerschaften in ganz Europa wird Huawei die Netzwerkarchitekturen von Rechenzentren weiterentwickeln, die Transformation von Unternehmen vorantreiben und ein hochwertiges, nachhaltiges Wachstum der digitalen Wirtschaft fördern. Die zehn besten Teilnehmer haben zudem die Chance, potenzielle Investitionen in Höhe von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar zu erhalten.

Cision

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