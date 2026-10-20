EQS-News: Jahreskonferenz des Financial Street Forum eröffnet

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Jahreskonferenz des Financial Street Forum eröffnet



20.10.2026 / 16:30 CET/CEST

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PEKING, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenartikel von China Daily.

The Annual Conference of Financial Street Forum 2026 opens in Beijing on Monday. ZHANG LINWAN / CHINA DAILY

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2026 wurde am Montag in Peking eröffnet und brachte mehr als 400 hochrangige Gäste aus aller Welt zusammen.

Das Thema der diesjährigen Konferenz lautet „Aufbau eines offenen, kooperativen und inklusiven Ökosystems für die globale Finanzentwicklung".

Bei der Wahl des Konferenzthemas sei vor allem berücksichtigt worden, dass sich weltweit Veränderungen von einem seit einem Jahrhundert nicht gekannten Ausmaß beschleunigten und die Weltwirtschaft sowie das internationale Finanzwesen vor Herausforderungen stünden, erklärte Zeng Linfeng, geschäftsführender Generalsekretär des Sekretariats des Organisationskomitees der Jahreskonferenz und kommissarischer Leiter des Pekinger Bezirks Xicheng, auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des Forums.

„Es ist dringend notwendig, durch Offenheit einen Konsens zu erzielen, Schwierigkeiten durch Zusammenarbeit zu überwinden sowie mit einer inklusiven Haltung Gemeinsamkeiten zu finden und zugleich Unterschiede anzuerkennen", sagte Zeng.

„Die diesjährige Konferenz fordert verstärkte Anstrengungen, um die Entwicklung und Sicherheit des Finanzsektors besser aufeinander abzustimmen, durch Öffnung neue Entwicklungsspielräume zu schaffen, die Widerstandsfähigkeit des Systems durch Zusammenarbeit zu stärken sowie mit einem inklusiven Ansatz gegenseitigen Nutzen und Ergebnisse zum beiderseitigen Vorteil zu erzielen", fügte er hinzu.

Im Rahmen der viertägigen Veranstaltung finden ein Hauptforum, mehrere Parallelforen sowie drei Konferenzen zu den Themen Fintech, Versicherungen und Investitionen statt.

Das Hauptforum umfasst eine Eröffnungs- und eine Abschlusszeremonie sowie fünf thematische Veranstaltungen, die jeweils von der Chinesischen Volksbank, der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde, der Chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Nachrichtenagentur Xinhua sowie der Staatlichen Devisenverwaltung ausgerichtet werden.

Hochrangige Vertreter weltweit führender Finanzunternehmen wie Standard Chartered und der DWS Group werden am Donnerstag an der Veranstaltung der Staatlichen Devisenverwaltung (SAFE) teilnehmen und ihre Einschätzungen zur Entwicklung sowie zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Finanzwesen unter den neuen globalen Rahmenbedingungen darlegen.

Bei diesen Veranstaltungen werden auch Themen wie langfristige Investitionsmöglichkeiten am chinesischen Kapitalmarkt im Zuge seiner Öffnung in beide Richtungen sowie das gesunde Zusammenspiel zwischen Finanzmarkt und Realwirtschaft erörtert.

Im Sinne der Öffnung haben die Veranstalter der Parallelforen Regierungsvertreter aus dem In- und Ausland sowie Experten, Wissenschaftler und Vertreter internationaler Finanzinstitutionen eingeladen. Dabei werden sie ihre Erkenntnisse und Einschätzungen zu zwei zentralen Themen miteinander teilen: der Öffnung des Finanzsektors auf hohem Niveau sowie der finanziellen Unterstützung einer hochwertigen wirtschaftlichen Entwicklung, um die internationale Zusammenarbeit im Finanzwesen voranzutreiben und ein offeneres, inklusiveres sowie widerstandsfähigeres Finanzumfeld zu schaffen, das der Realwirtschaft dient.

Cision

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