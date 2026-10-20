EQS-News: Liwa International Festival 2027 kehrt mit neuen Erlebnissen, internationalem Entertainment und zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in die Region Al Dhafra zurück

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Liwa International Festival 2027 kehrt mit neuen Erlebnissen, internationalem Entertainment und zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in die Region Al Dhafra zurück



20.10.2026 / 12:45 CET/CEST

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Nitro Circus, eine international bekannte Marke im Bereich Action-Sport-Entertainment, feiert seine Premiere beim Festival.

Mehr als die Hälfte der Fahrgeschäfte und Attraktionen im Liwa Village sind neu oder wurden neu konzipiert.

Ein erstmals eingerichtetes Heritage Village präsentiert die Kultur der Vereinigten Arabischen Emirate.

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Liwa International Festival 2027 (Liwa 2027), das bedeutendste Winterfestival der Region Al Dhafra, kehrt vom 11. Dezember 2026 bis zum 2. Januar 2027 in die Dünen der Liwa-Wüste zurück. Die Ausgabe 2027 bietet ein neu gestaltetes Liwa Village, eine neue internationale Unterhaltungsshow, Motorsportmeisterschaften, kulturelle und traditionsbezogene Erlebnisse sowie familienfreundliche Aktivitäten, die das Festival seit Jahren zu einem festen Bestandteil des winterlichen Veranstaltungskalenders der Vereinigten Arabischen Emirate machen.

Experience Abu Dhabi, Liwa International Festival 2027

Das Liwa International Festival 2027 findet unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, des Vertreters des Herrschers in der Region Al Dhafra, statt. Organisiert wird es vom Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) in Zusammenarbeit mit dem Liwa Sports Club, der Stadtverwaltung von Al Dhafra, der Polizei von Abu Dhabi, dem Abu Dhabi Media Network, dem Abu Dhabi Sports Council, der Abu Dhabi Heritage Authority und den Krankenhäusern von Al Dhafra – Seha.

Vor der beeindruckenden Kulisse von Tal Moreeb, der mit über 300 Metern höchsten Düne der Vereinigten Arabischen Emirate, hat sich das Festival seit seiner Gründung im Jahr 2001 zu einer preisgekrönten Veranstaltung entwickelt, die emiratische Traditionen, Sport, Unterhaltung und familienfreundliche Erlebnisse miteinander verbindet. Im vergangenen Jahr begrüßte das Festival innerhalb von 23 Tagen mehr als 700.000 Besucherinnen und Besucher und wurde bei den Middle East Events Awards 2026 als „Best Festival of the Year" ausgezeichnet.

Neue Attraktionen und Erlebnisse im Liwa Village

Im Herzen des Festivals befindet sich das Liwa Village, ein lebendiger Treffpunkt für Unterhaltung, Gastronomie und gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie. In diesem Jahr präsentieren sich mehr als die Hälfte der Fahrgeschäfte und Attraktionen mit neuen oder grundlegend überarbeiteten Konzepten.

Zu den neuen Angeboten zählen Circus Swinger, Tagada und Space Tower. Darüber hinaus warten neue Herausforderungen und Attraktionen wie Play Strike, Ninja Challenge, Pixel Run, Desert Heist, Drift Trike, Target Shooting und Climb Quest auf die Besucherinnen und Besucher.

Mit dem neuen Bungee-Jumping-Angebot kommt eine weitere Attraktion hinzu, die für Nervenkitzel und Adrenalin sorgt. Zu den beliebten Attraktionen, die zurückkehren, gehören das Riesenrad, Autoscooter, Slingshot, Booster, Classic Cars, Go Water Kart, Mini Tank Paint Ball, House of Horror, Maze Adventure und die 4x4-Strecke.

Internationale Unterhaltung im Mittelpunkt

Nitro Circus feiert am 19. und 20. Dezember seine Premiere beim Festival. In drei actionreichen Shows zeigen mehr als 15 Athletinnen und Athleten spektakuläre Stunts aus den Bereichen Freestyle-Motocross (FMX) und BMX sowie choreografierte Darbietungen und pyrotechnische Effekte.

Tickets sind ab sofort über Platinumlist erhältlich.

Motorsport und Wüstensport voller Spannung

Der Liwa Sports Club organisiert ein umfangreiches Programm mit Motorsport- und Wüstensportveranstaltungen. Zu den Höhepunkten zählen Freestyle Display (11.–12. und 21.–22. Dezember), Motorbike Drag Race (13. Dezember), Falcon Race (14.–16. Dezember), Sand Freestyle Display (18.–19. und 27.–28. Dezember), Liwa UTV Track (20. Dezember), Traditional Pigeon Race (22.–23. Dezember), Liwa Burnout Challenge (24. Dezember) und Liwa Drift (25.–26. Dezember).

Den Höhepunkt des Programms bildet das Finale der Tal Moreeb Car Championship, das vom 30. Dezember bis zum 2. Januar stattfindet und den Übergang ins neue Jahr begleitet.

Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Sport- und Fitnessaktivitäten teilnehmen. Dazu gehören die Liwa Sign Climb Challenge (19. Dezember), ein Radrennen (21. Dezember), der Liwa Festival Community Run (23. Dezember), ein Padel-Turnier (24.–25. Dezember) sowie eine Fitness-Tour (29. Dezember).

Emiratische Traditionen und kulturelles Erbe im Fokus

Neben neuen Attraktionen und sportlichen Erlebnissen setzt das Liwa International Festival 2027 seine Tradition fort, das kulturelle Erbe und die Traditionen der Vereinigten Arabischen Emirate zu würdigen und zu vermitteln.

Das von der Abu Dhabi Heritage Authority präsentierte Heritage Village ist einem traditionellen emiratischen Wohnviertel nachempfunden, das als „Al Fareej" bezeichnet wird. Das Programm umfasst Vorführungen und Aktivitäten, die Familien und jüngeren Generationen durch Wissensvermittlung, Beobachtung und praktische Beteiligung Einblicke in das Leben vergangener Zeiten ermöglichen.

Das Haus der Poesie und der Dichter würdigt die Bedeutung der Dichtkunst für das emiratische Kulturerbe. In verschiedenen Veranstaltungen lernen die Besucherinnen und Besucher die nabatische Poesie kennen, erfahren mehr über ihre Rolle im gesellschaftlichen Leben und entdecken, wie sie die Werte, Erfahrungen und Traditionen der Gemeinschaft zum Ausdruck bringt.

Im Falknereizelt können Besucherinnen und Besucher die emiratische Tradition der Falknerei anhand lebender Falken und entsprechender Vorführungen kennenlernen. Dabei wird erläutert, wie die Tiere aufgezogen, trainiert und gepflegt werden und welche Werkzeuge bei dieser traditionsreichen Praxis zum Einsatz kommen. Junge Gäste können außerdem an Workshops teilnehmen, in denen sie Miniatur-Falkenhauben anfertigen.

Das Programm umfasst darüber hinaus einen Bereich für traditionelle Spiele und kulturelle Erlebnisse mit interaktiven Aktivitäten für unterschiedliche Altersgruppen. Dazu gehören traditionelle Spiele wie Teelah und Karabi, Tauziehen, Kamelreiten, eine Simulation des Kletterens auf Palmen sowie Workshops zur Herstellung von Produkten aus Palmblättern (Khoos) und zum Weben.

Das Heritage Village vermittelt den Besucherinnen und Besuchern außerdem die gesellschaftlichen Umgangsformen der Emirate anhand des emiratischen Majlis, eines traditionellen Empfangs- und Begegnungsraums. Praktische Erläuterungen geben Einblicke in die entsprechenden Verhaltensregeln, darunter das Betreten des Majlis, die Begrüßung, das Platznehmen, der Empfang von Gästen und die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung. Dabei wird die Bedeutung des Majlis für das gesellschaftliche Leben und für die Weitergabe von Werten und Bräuchen zwischen den Generationen hervorgehoben.

Ergänzt wird das Angebot durch einen Live-Workshop zur Zubereitung und zum Servieren des emiratischen Gahwa, des traditionellen Kaffees. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die verwendeten Utensilien und die damit verbundenen Umgangsformen kennen und erhalten zugleich Einblicke in die Traditionen und Werte der emiratischen Gastfreundschaft.

Das Festivalerlebnis erstreckt sich auch über das zentrale Veranstaltungsgelände hinaus. Verschiedene Aktivitäten an historischen Festungen und weiteren Kulturstätten in der Region Al Dhafra ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern, die Geschichte, Kultur und Landschaft der Region näher kennenzulernen.

Zu den Veranstaltungsorten zählen das Wahrzeichen Liwa Sign, Einkaufs- und Gastronomieangebote an den Festungen Dhafeer Fort, Al Meel Fort und Al Yabana Fort, ein Kulturerlebnis im Khanour Fort mit traditionellem emiratischem Kunsthandwerk sowie ein kulturelles Erlebnis im Mezairaa Fort, das von den Geschichten und dem kulturellen Erbe Liwas inspiriert ist.

Planen Sie Ihren Besuch

Möchten Sie das Liwa International Festival 2027 erleben? Planen Sie Ihren Besuch, entdecken Sie das vollständige Festivalprogramm und erfahren Sie mehr unter liwainternationalfestival.ae.

Darüber hinaus wird die erste offizielle Festival-App eingeführt. Sie ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, den Veranstaltungskalender einzusehen, aktuelle Mitteilungen abzurufen, Campingplätze und Stellplätze für Wohnmobile auszuwählen und zu buchen sowie sich über kommerzielle Beteiligungsmöglichkeiten am Festival zu informieren.

Tickets buchen:

Tickets für das Liwa Village sind unter liwavillage.ae erhältlich.

Tickets für Nitro Circus sind unter platinumlist.ae erhältlich.

Folgen Sie @liwafest, um die neuesten Informationen zum Festival zu erhalten.

Über das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) fördert das nachhaltige Wachstum der Kultur- und Tourismussektoren sowie der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi. Damit trägt es zur wirtschaftlichen Entwicklung bei und unterstützt die umfassenderen internationalen Ambitionen des Emirats.

In Zusammenarbeit mit den Organisationen, die Abu Dhabis Position als führende internationale Destination prägen, verfolgt das DCT Abu Dhabi das Ziel, die verschiedenen Akteure des Sektors auf Grundlage einer gemeinsamen Vision des Potenzials des Emirats zusammenzuführen, Maßnahmen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu entwickeln und die bestmöglichen Instrumente, Strategien und Systeme zur Förderung der Kultur- und Tourismusbranche einzusetzen.

Die Vision des DCT Abu Dhabi wird von den Menschen, dem kulturellen Erbe und der Landschaft des Emirats geprägt. Die Organisation setzt sich dafür ein, Abu Dhabis Stellung als Ort der Authentizität, Innovation und außergewöhnlichen Erlebnisse weiter zu stärken. Diese Position spiegelt sich in den lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, wegweisenden Initiativen und kreativen Denkansätzen des Emirats wider.

Weitere Informationen über das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi und die Destination finden Sie unter dct.gov.ae und visitabudhabi.ae.

Experience Abu Dhabi, Liwa International Festival 2027, Liwa Village

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