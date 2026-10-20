EQS-News: Österreichs Unternehmen überzeugen mit moderner Aktionärskommunikation

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Österreichs Unternehmen überzeugen mit moderner Aktionärskommunikation



20.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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Österreichs digitale Vorreiter ausgezeichnet: STRABAG SE belegt den ersten Platz beim Austrian Digital Financial Communication Award 2026, gefolgt von Vienna Insurance Group AG, voestalpine AG und OMV AG.

CIRA-Jahreskonferenz vereint den Kapitalmarkt: Rund 400 Gäste diskutierten in Wien über aktuelle Herausforderungen, neue Technologien und die Zukunft des Investierens.

Gemeinsam mehr Investoren erreichen: Mit der neuen Investorenkonferenz Vienna Calling bringen CIRA und Wiener Börse heimische Unternehmen und Investoren zusammen.

Wien, 20. Oktober 2026 – Österreichs börsennotierte Unternehmen sind bei der digitalen Kommunikation mit ihren Aktionären und potenziellen Investoren gut aufgestellt und liegen im internationalen Vergleich vorne. Mit einem durchschnittlichen Digital Communication Score von 50 Prozent übertreffen die 39 Unternehmen des ATX Prime vergleichbare deutsche Unternehmen aus MDAX und SDAX (45 Prozent). Die 20 ATX-Unternehmen erreichen sogar 56 Prozent. Besonders überzeugen die heimischen Unternehmen mit ihren informativen und benutzerfreundlichen Websites. Auch soziale Medien sind längst etabliert: 97 Prozent nutzen LinkedIn, um Anleger direkt zu erreichen und über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Das zeigt eine aktuelle Analyse der HHL Leipzig Graduate School of Management.

„Die Investorenlandschaft verändert sich. Umso wichtiger ist es, die Sichtbarkeit österreichischer Unternehmen zu stärken, neue Anlegergruppen zu erreichen und durch offenen Dialog langfristiges Vertrauen aufzubauen“, betont Harald Hagenauer, Vorstandsvorsitzender der CIRA.

Österreichs börsennotierte Unternehmen haben früh erkannt, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Informationssuche und das Anlageverhalten von Investoren verändern. Sie setzen auf eine starke digitale Präsenz, verständliche Informationen und neue Kommunikationswege, um bestehende und potenzielle Aktionäre gezielt zu erreichen. Besonders erfolgreich sind dabei STRABAG SE (Platin), Vienna Insurance Group AG (Gold), voestalpine AG (Silber) und OMV AG (Bronze), die beim Austrian Digital Financial Communication Award 2026 für ihre digitale Kapitalmarktkommunikation ausgezeichnet wurden.

Österreichs Kapitalmarkt im Dialog: Rund 400 Gäste bei der CIRA-Jahreskonferenz

Die Preisverleihung war nur einer der Höhepunkte der CIRA-Jahreskonferenz am 14. Oktober 2026 im Palais Niederösterreich in Wien mit zahlreichen Gästen aus Unternehmen, Finanzwirtschaft und Kapitalmarkt. Das Programm widmete sich den Veränderungen der Investorenlandschaft, neuen Chancen für kleinere und mittelgroße Unternehmen, Nachhaltigkeit und rechtlichen Entwicklungen. Für einen besonderen Auftakt sorgte Österreichs Fußballnationaltrainer Ralf Rangnick mit Einblicken in den Umgang mit Veränderung, Druck und Herausforderungen.

Ein Schwerpunkt war der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Kapitalmarktkommunikation: Wie können Unternehmen Informationen effizienter, verständlicher und zielgerichteter vermitteln, ohne den persönlichen Austausch aus den Augen zu verlieren?

„KI eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Kommunikation. Entscheidend bleibt aber das Vertrauen in verlässliche Informationen und der persönliche Dialog mit den Menschen“, erklärt Elis Karner, Generalsekretärin der CIRA.

Auch die Konferenz selbst setzte auf Innovation: Erstmals ermöglichte eine KI-gestützte Live-Übersetzung internationalen Gästen, sämtliche Paneldiskussionen auf Englisch zu verfolgen.

Gemeinsam für einen starken österreichischen Kapitalmarkt

Professionelle Aktionärskommunikation schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen der Investoren. Genau hier setzt CIRA an: Der Verband verbindet börsennotierte Unternehmen mit Investoren und anderen Kapitalmarktakteuren, fördert den Erfahrungsaustausch und unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung der Branche. Mit Vienna Calling, einer neuen gemeinsamen Initiative mit CIRA und der Wiener Börse, präsentieren österreichische Unternehmen vor institutionellen Investoren.

Weitere Informationen:

Austrian Digital Financial Communication Award: https://kapitalmarkt-forschung.info/

Über CIRA – Cercle Investor Relations Austria

Der Cercle Investor Relations Austria (CIRA) ist die Interessengemeinschaft für Investor Relations in Österreich und umfasst Unternehmen, Investoren und alle am Kapitalmarkt interessierte Personen. Mit seiner Tätigkeit trägt der Verein zu einer Stärkung sowie einer allgemeinen Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes in Österreich bei. https://cira.at

Kontakt

Elis Karner

Generalsekretärin CIRA

elis.karner@cira.at

+436648403033

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