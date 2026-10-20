EQS-News: „PASS THE COURVOISIER": EINE WELTWEITE FEIER DER LEGENDÄREN GASTFREUNDSCHAFT

EQS-News: Courvoisier / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

„PASS THE COURVOISIER": EINE WELTWEITE FEIER DER LEGENDÄREN GASTFREUNDSCHAFT



20.10.2026 / 09:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EIN NEUES KAPITEL IN COURVOISIER: „PASS THE COURVOISIER" FEIERT DIE LEGENDÄRE GASTFREUNDSCHAFT, DIE GESCHICHTEN SO KÖSTLICH MACHT, DASS MAN SIE UNBEDINGT TEILEN MUSS.

PARIS, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute präsentiert Courvoisier die Kampagne „Pass The Courvoisier", die erste globale Kampagne des Cognac-Hauses seit fast zwanzig Jahren, die im Fernsehen, in sozialen Medien, im Außenbereich, im Einzelhandel und bei Live-Events startet.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier:

https://www.multivu.com/courvoisier/9427451-en-pass-the-courvoisier-global-celebration-legendary-hospitality

Vom Hofe Napoleons III. bis zur Enthüllung des Eiffelturms und der Eröffnungsnacht des Moulin Rouge wurde Courvoisier fast 200 Jahre lang in illustrer Gesellschaft ausgeschenkt und weitergereicht. Ein Haus, erbaut auf dem Geist großzügiger Gastfreundschaft, das Könige und Rebellen gleichermaßen willkommen hieß und die Bühne für Geschichten bereitete, die es wert sind, erzählt zu werden.

Heute erscheint dieser Geist relevanter denn je. In einer Kultur, in der sich jeder Moment inszeniert und bewertet anfühlen kann, zelebriert „Pass The Courvoisier" den Nervenkitzel, gemeinsam vom Drehbuch abzuweichen. Die spontane Hausparty. Der unerwartete Gast. Ein Gespräch, das niemand kommen sah. Gemeinsame Momente, über die es sich zu sprechen lohnt.

Inspiriert von diesem Erbe legendärer Gastfreundschaft hat der Grammy-prämierte Kreativkopf Ibra Ake einen neuen Film für die Marke geschaffen. Der in Atlanta, Georgia, gedrehte Film fängt die kollektive Energie und Großzügigkeit ein, die entstehen, wenn Menschen zusammenkommen. Auf einer ausgelassenen Hausparty wandert eine Flasche Courvoisier von Hand zu Hand und von Raum zu Raum und verbindet Gespräche, Begegnungen und unerwartete Momente im Rhythmus eines einzigen Schlachtrufs: „Gib mir den Courvoisier!"



„Es hat Spaß gemacht, weil es um die Geschichte ging", sagte Ibra Ake. „Wir haben schöne Erinnerungen an Courvoisier, daher war es aufregend, meinen Beitrag zu dieser Tradition leisten zu können. Was mir an diesem Film besonders gefallen hat, war, dass er all diese Momente eingefangen hat, die eine Party so authentisch wirken lassen: Menschen kochen zusammen, spielen Videospiele, tanzen, tauschen sich aus. Alles beginnt mit einem einfachen Ruf: „Reichen Sie mir den Courvoisier", und von da an entwickelt die Energie ein Eigenleben."

„Courvoisier hat seit fast zwei Jahrhunderten bei einigen der denkwürdigsten Zusammenkünfte der Welt eine Rolle gespielt", sagte Louise Dennett, Geschäftsführerin des Hauses Cognac & Champagner der Campari-Gruppe. „Die neue Kampagne zeigt unseren heutigen Geist der Gastfreundschaft. Eine großzügige Vision von Cognac, denn wir glauben, dass die edelsten Flaschen dazu bestimmt sind, eingeschenkt, weitergereicht und geteilt zu werden."

Das gemeinsam mit BBDO Paris entwickelte Projekt „Pass The Courvoisier" markiert den Beginn einer langfristigen kreativen Plattform, die sich durch neue Geschichten, Kooperationen und Erlebnisse auf der ganzen Welt weiterentwickeln wird, beginnend mit zwei Vorzeigeprojekten in New York und Shanghai: Das House of Courvoisier, eine einmalige, immersive Hausparty in New York City, und die Übernahme von INS Land, Shanghais führendem Ausgehviertel und einem der weltweit am besten bewerteten Nachtclubs.

Tipps, wie Sie Courvoisier am besten genießen und weiterempfehlen können, finden Sie hier: https://www.courvoisier.com/

@Courvoisier #passthecourvoisier

Über Courvoisier:

Seit 1828 ist Holz die Leidenschaft von Courvoisier, denn die Reifung in Eichenfässern erzeugt die köstlichen Aromenschichten des Courvoisier. Tatsächlich ist Master Blender Thibaut Hontanx so leidenschaftlich, was Holz angeht, dass er dort, wo andere einen Wald sehen, Aromen erkennt. Von der Auswahl der Bäume Jahre bevor sie zu Fässern werden, bis hin zur Erforschung verschiedener Getreidesorten, Röstgrade und Reifungstechniken weiß er, dass jede Entscheidung ihre Spuren im Eaux-de-vie hinterlässt. Als erst siebter Bewahrer der Blending-Tradition des Hauses überwacht Thibaut jede Phase des Weges vom Fass zur Flasche.

Die in Jarnac, Frankreich, hergestellte Kollektion umfasst heute Courvoisier VS, VSOP und XO sowie limitierte Editionen und marktexklusive Abfüllungen.

Courvoisier ist das weltweit am häufigsten ausgezeichnete Cognac-Haus* und das einzige Cognac-Haus, das die Auszeichnung Prestige de la France zweimal erhalten hat, nämlich 1983 und 2021. Von den Höfen Europas und der Tafelrunde Napoleons III. bis zur Einweihung des Eiffelturms und der Eröffnung des Moulin Rouge – Courvoisier hat seit langem bei den denkwürdigsten Zusammenkünften der Welt eine Rolle gespielt. Auch heute noch vertritt das Haus eine großzügige Vision von Cognac und ist der Überzeugung, dass die besten Flaschen dazu bestimmt sind, eingeschenkt, weitergereicht und geteilt zu werden.

*Basierend auf den Top 20 der internationalen Spirituosenwettbewerbe seit 2019

ÜBER DIE CAMPARI GROUP:

Die Campari Group ist ein bedeutender Akteur in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, das von Aperitifs, darunter Kultmarken wie Aperol und Campari, über Agavenspirituosen wie Espolòn Tequila, Whiskys und Rums mit Wild Turkey und Wray&Nephew Overproof bis hin zu Cognac und Champagner wie Courvoisier und Grand Marnier reicht.

Die Campari-Gruppe wurde 1860 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden globalen Spirituosenunternehmen und der unangefochtene Marktführer im Segment der Aperitifs. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und ist in über 190 Ländern weltweit aktiv, wobei es in Europa und Amerika führende Positionen einnimmt.

Die Campari-Gruppe mit Hauptsitz in Mailand, Italien, betreibt weltweit 21 Produktionsstätten und ein eigenes Vertriebsnetz in 27 Ländern. Die Campari-Gruppe beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter.

Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.camparigroup.com/en.

Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.

Kampagnencredits:

KUNDE:

Marke: COURVOISIER

Chief Marketing Officer und globaler Strategiechef: Thomas Moradrop

Geschäftsführer des Hauses Cognac und Champagner: Louise DENNETT

Globaler Marketingdirektor Courvoisier: Pier Paolo CATUCCI

Globaler Marketingmanager Courvoisier: Giovanni BARBARISI

Globaler Manager für integrierte Kommunikation: Salomé DEGUEURCE

Manager für globale Kommunikation und kulturelle Aktivierungen : Jessica RIEUTORD

Globaler Manager für Einblicke und Analysen: Elena ROMEO

AGENTUR:

Agentur: BBDO PARIS

Kreativchef: Alexander Kaltschew

Kreativdirektor: Yassine OUADAH-TSABET

Künstlerische Leiterin: Marion RICHARD, Mathieu MASSÉ

Produzent: Quentin MOENNE LOCCOZ

Postproduzent: Jérôme DEPLATIÈRE

Druckproduktion: Christine RETAUX, Erick BARBOTTE

Strategischer Planer: Harrison STEINHART, Alice DE BRITO

Account-Team: Jessica FERRIS, Julie HASLÉ, Olivier GUILLEROT, Luca DUGARO, Paul PIEUCHOT,

Raquel VARANDAS, Yan GE

PRODUKTION:

Produktionspartner: BILDERSTÜRMER

Produktionsservice: FREUNDE & FAMILIE

Direktor: Ibra AKE

Bewegungsregisseur: Chris Grant

Kameramann: Arseni KHACHATURAN

1. Jahrhundert n. Chr. Zaida FAKIH

Iconoclast Executive Producer: Jean DUHAMEL

Iconoclast Line Producer: Laragh Stewart

Ausführender Produzent von Friends&Family: Jed HEROLD

Ausführender Produzent von Friends&Family: Jeff Guillot

Friends&Family Line Producer: Julien LeMaitre

Produktionskoordinator: Lucas DEMERDJIBACHIAN & Joy AUTULY

Produktionsdesigner: Leigh Ann Regan-Barnes

Stylist: Yohanna LEBASI

1. Styling-Assistent/in: Robbie VAN MIERLO

Hair-Stylistin: Shunika TERRY

Nageldesigner: Terrence TERRY

Fotograf für Key Visuals und Printkampagne: DeMarquis McDANIELS

Leiter Markencontent: Kirby McCLURE

Digitale Standbilder: Eric Jordan

BTS-Fotograf und -Regisseur: Matt Swinsky

POSTPRODUKTION:

Postproduktionspartner: EVEREST

Postproduktionsleiter: Thomas ESPINOSA

Postproduzent: Jean-Marie Ravot

Redaktion: Adrianna LEGAY & Elodie FOUQUEAU

Kolorist: Jean-Clément SORET / Unternehmen3 *

Titel: "Like a Movie" von Labrinth

Sounddesign, Tonproduktion, Musik & Mix: Achtung Hunde

Tonregisseur: Fabrice SMADJ

Courvoisier celebrates generous hospitality with â€œPass The Courvoisier,â€ its first global campaign in nearly 20 years. Directed by Ibra Ake and shot in Atlanta, the film follows a bottle passed between guests at a lively house party. Photo: Ibra Ake for Pass The Courvoisier

COURVOISIER_LOGO.jpg?id=OA3025892

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/pass-the-courvoisier-eine-weltweite-feier-der-legendaren-gastfreundschaft-302913678.html

20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2418690 20.10.2026 CET/CEST