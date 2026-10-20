EQS-News: PFISTERER und Tele-Fonika Kable schließen Typprüfung eines 320 kV HVDC-Kabelsystems nach IEC 62895 erfolgreich ab

EQS-News: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

PFISTERER und Tele-Fonika Kable schließen Typprüfung eines 320 kV HVDC-Kabelsystems nach IEC 62895 erfolgreich ab



20.10.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

20. Oktober 2026

PFISTERER und Tele-Fonika Kable schließen Typprüfung eines 320 kV HVDC-Kabelsystems nach IEC 62895 erfolgreich ab

Winterbach, Deutschland/Myślenice, Polen. PFISTERER und Tele-Fonika Kable haben die vollständige Typprüfung eines 320 kV-HVDC-Kabelsystems nach IEC 62895 erfolgreich abgeschlossen. Das qualifizierte System kombiniert Kabelmuffen und Freiluftendverschlüsse von PFISTERER mit einem Kabel von Tele-Fonika Kable. Der erfolgreiche Abschluss der Typprüfung ist für beide Unternehmen ein wichtiger Meilenstein und bestätigt die Leistungsfähigkeit von Kabel und Garnituren im Gesamtsystem.

Die Prüfungen wurden am unabhängigen KONČAR – Electrical Engineering Institute in Kroatien durchgeführt. PFISTERER entwickelte und fertigte die Kabelmuffe und die Freiluftendverschlüsse und war für die Durchführung und Überwachung der Typprüfung verantwortlich. Tele-Fonika Kable entwickelte und produzierte das HVDC-Kabel. „Die erfolgreiche Typqualifizierung eines vollständigen Kabelsystems bestätigt die Zuverlässigkeit der HVDC-Verbindungstechnik im Gesamtsystem. Mit diesem Erfolg treibt PFISTERER die Entwicklung seiner Technologie konsequent voran und kommt der Marktreife einen bedeutenden Schritt näher“, sagt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss der vollständigen Typprüfung gemeinsam mit PFISTERER haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht und bauen unser Hochspannungsportfolio konsequent weiter aus. Er unterstreicht unseren Anspruch, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten und gleichzeitig unsere Prozesse und den Support für unsere Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Monika Cupial-Zgryzek, CEO von Tele-Fonika Kable und CEO von JDR Cable Systems.

Unabhängiger Nachweis der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems

Die Typqualifizierung geht über die Prüfung einzelner Komponenten hinaus. Sie liefert einen unabhängigen Nachweis dafür, dass Kabel, Muffen und Endverschlüsse unter den anspruchsvollen elektrischen und thermischen Prüfbedingungen gemäß IEC 62895 zuverlässig funktionieren. Eine erfolgreiche Systemqualifizierung kann dazu beitragen, die technischen Anforderungen künftiger HVDC-Übertragungsprojekte zu erfüllen. Gleichzeitig gibt sie Netzbetreibern und Projektentwicklern zusätzliche Sicherheit hinsichtlich der Kompatibilität und Leistungsfähigkeit der geprüften Komponenten.

Anwendungen und nächste Schritte

Das qualifizierte 320 kV HVDC-System wurde für stationäre Anwendungen an Land entwickelt. Mögliche Einsatzgebiete sind landbasierte HVDC-Verbindungen, die landseitigen Abschnitte von Offshore-Wind-Netzanbindungen, die Übertragung großer Energiemengen über weite Entfernungen, der Ausbau und die Modernisierung von Übertragungsnetzen sowie die Integration großer Mengen erneuerbarer Energien. Künftig wollen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit auf die Entwicklung und Prüfung von Kabelsystemen für höhere Spannungsebenen, darunter 525 kV DC, ausweiten.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

Über Tele-Fonika Kable

Tele-Fonika Kable zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kabeln und Kabelsystemen und ist auf Hochspannungs- (HV) und Höchstspannungslösungen (EHV) für die Energie-, Industrie- und Offshore-Branche spezialisiert. Der Standort in Bydgoszcz ist ein wichtiges Zentrum für die Entwicklung und Fertigung landgestützter HV- und EHV-Kabelsysteme, einschließlich HVDC-Lösungen. Die erweiterte Produktionsinfrastruktur umfasst unter anderem einen modernen, 53 Meter hohen CCV-Turm mit kontinuierlicher Vulkanisationslinie sowie umfangreiche eigene Prüfmöglichkeiten. Diese Investitionen stärken die Fähigkeit von Tele-Fonika Kable, moderne Kabelsysteme für Übertragungsnetze und groß angelegte Energieinfrastrukturprojekte zu entwickeln und zu fertigen.

Tele-Fonika Kable repräsentiert darüber hinaus die Unternehmen sowie verbundenen und assoziierten Gesellschaften der TFKable Group. Dazu gehört auch JDR Cable Systems, ein führender Anbieter von Unterseekabelsystemen für die Offshore-Windindustrie. Gemeinsam liefern Tele-Fonika Kable und JDR Cable Systems Kabellösungen für große Offshore-Windprojekte. Zu den gemeinsamen Projektreferenzen zählt Baltic Power. Darüber hinaus hat Tele-Fonika die Projekte Baltica 2, Bałtyk 2, Bałtyk 3 und BC-Wind mit landseitigen Kabellösungen unterstützt. JDR verfügt zudem über Erfahrung aus Offshore-Öl- und Gasprojekten, darunter Hail and Ghasha in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie SHWE Phase 2 und Phase 4 in Myanmar. www.tele-fonika.com

Pressekontakt PFISTERER



Trang Grün

Corporate Head of Marketing and Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstraße 44

73650 Winterbach

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: press@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com

Pressekontakt TELE-FONIKA Kable

Magdalena Kardela

Marketing Director

E-Mail: magdalena.kardela@tfkable.com

20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Telefon: +49 7181 7005-0 E-Mail: info@pfisterer.com Internet: www.pfisterer.com ISIN: DE000PFSE253 WKN: PFSE25 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Tradegate BSX LEI Code: 529900APPYG9TGZYS639 EQS News ID: 2417954

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417954 20.10.2026 CET/CEST