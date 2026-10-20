EQS-News: Precisely als Major Player im „IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communication Management 2026 Vendor Assessment" ausgezeichnet

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Precisely als Major Player im „IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communication Management 2026 Vendor Assessment" ausgezeichnet



20.10.2026 / 21:46 CET/CEST

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In der Bewertung werden KI-Strategie, Datenintegrität und Personalisierung als zentrale Stärken hervorgehoben

BURLINGTON, Massachusetts, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, hat heute die Auszeichnung als Major Player im „IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communication Management 2026 Vendor Assessment" [Dok. Nr. US54131626, September 2026] bekannt gegeben. Precisely gehörte zu den 13 bewerteten Anbietern und wurde in der Kategorie Major Players positioniert. Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung das Unternehmen als bedeutenden und vielseitigen Anbieter auf dem Markt widerspiegelt.

Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, personalisierte Kundenkommunikation schneller zu erstellen sowie bereitzustellen. Gleichzeitig müssen Governance, Compliance und Vertrauen gewährleistet werden. IDC MarketScape hat Precisely EngageOne™ RapidCX im Rahmen seiner Bewertung des Kundenkommunikationsmanagements (Customer Communication Management, CCM) untersucht. Dabei werden die wesentlichen Stärken des Produkts in den Bereichen KI-Agentenstrategie, Datenintegrität und Personalisierung sowie Datenschutz und Compliance hervorgehoben.

„Wenn Unternehmen KI für die Kundenkommunikation evaluieren, bleiben Erklärbarkeit, Überwachung und Compliance entscheidende Anforderungen, insbesondere in regulierten Branchen", sagte Amy Machado, Research Managing Director für Enterprise Content und Knowledge Management Strategies bei IDC. „Precisely EngageOne™ RapidCX kombiniert geregelte KI-Fähigkeiten mit unternehmensweiten Kontrollmechanismen und vertrauenswürdigen Datengrundlagen und hilft Unternehmen so, Innovation und Verantwortlichkeit in Einklang zu bringen."

IDC Marketscape hob mehrere Stärken von Precisely hervor, darunter:

KI-Strategie. „Das von EngageOne™ RapidCX verwendete Governed-KI-Modell löst ein zentrales Spannungsfeld in regulierten Branchen wie dem Bankwesen, dem Versicherungswesen und der Telekommunikation: Geschwindigkeit bei gleichzeitiger sicherer Kontrolle. EngageOne™ RapidCX-Agenten basieren auf Amazon Bedrock-Grundmodellen, wobei die Modellauswahl derzeit für jede Agenten-Aufgabe optimiert ist und für die zweite Hälfte des Jahres 2026 ein vom Kunden wählbarer Modellwechsel pro Agent auf der Roadmap vorgesehen ist. KI-Agenten können Maßnahmen empfehlen, doch Teams genehmigen oder lehnen jede Empfehlung ab. Umfassende Prüfpfade protokollieren, wie die KI zu jeder Kommunikation und Maßnahme beigetragen hat. Precisely hat kürzlich den Agenten-Satz von EngageOne™ RapidCX um vier neue, regulierte Agenten erweitert: Communication Builder, Compliance Risk Scoring, PII Masking Insight und Intelligent Archive Search. Jeder neue Agent ist weiterhin optional und behält das oben beschriebene Modell der menschlichen Genehmigung und des Prüfpfads bei, wodurch sich der von EngageOne™ RapidCX angebotene Satz vorgefertigter Agenten nahezu verdoppelt."

Datenintegrität und Personalisierung. „Neben dem Management der Kundenkommunikation bietet Precisely Funktionen zum Datenmanagement, darunter Datenintegration, Datenqualität, Datenanreicherung, Daten-Governance und Standortanalysen. EngageOne-Produkte können die von Precisely angebotenen Funktionen zur Datenqualität und -anreicherung nutzen, um die Personalisierung auf verifizierte, bereinigte und kontextbezogene Kundendaten zu stützen. Dies ist ein strukturell einzigartiges Wertversprechen. Derzeit erfolgt diese Anbindung über MCP- und API-Integration, wobei eine engere Integration in der Roadmap vorgesehen ist."

Datenschutz und Compliance. „Die Kontrollmechanismen von EngageOne™ RapidCX in den Bereichen Unternehmens-Governance, Datenschutz, Barrierefreiheit und Sicherheit sind speziell auf regulierte Branchen zugeschnitten. Unternehmen können Inhaltsstandards zentral steuern, die Kommunikationspräferenzen ihrer Kunden verwalten, Genehmigungsworkflows durchsetzen und die Prüfungsbereitschaft gemäß globalen, regionalen und lokalen Anforderungen gewährleisten. Die Plattform unterstützt Initiativen zur Einhaltung der DSGVO, des CCPA und der LGPD und verfügt über Zertifizierungen und Zulassungen wie ISO 27001, SOC 2 Typ II (die alle fünf Kriterien für Vertrauensdienste abdeckt: Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz) sowie PCI DSS für entsprechende Umgebungen."

„Regulierte Unternehmen müssen schneller handeln, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Das ist besonders wichtig in der Kundenkommunikation, wo jede Nachricht korrekt, konform und nachvollziehbar sein muss", sagte Allan Christian, General Manager von Engage bei Precisely. „Mit EngageOne™ RapidCX haben wir Governance in den Prozess integriert - von der Erstellung der Mitteilungen bis hin zur genauen Nachverfolgung, was wann und an wen gesendet wurde. Der Einsatz von KI ist optional, und der Workflow beinhaltet, dass die Ergebnisse von Mitarbeitern genehmigt werden. So können Unternehmen KI nicht nur nutzen, um effizienter zu arbeiten, sondern auch fundiertere Entscheidungen über die Kundenkommunikation treffen und gleichzeitig die Kontrolle wahren, die ihre Kunden und Aufsichtsbehörden erwarten."

Laut dem IDC MarketScape „sollten Unternehmen im oberen Mittelstand und im Großunternehmen-Segment Precisely aufgrund seiner flexiblen Bereitstellungsoptionen, seines Preismodells und seiner Fähigkeiten im Bereich der erklärbaren KI in Betracht ziehen. Der Low-Code-Vorlagendesigner von EngageOne™ RapidCX, die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsanwendern für interne und externe Nutzer sowie die dynamischen Inhaltsregeln werden Geschäftsanwender ansprechen, während das Partner-Ökosystem die Unterstützung auf globaler Ebene gewährleistet."

Um einen kostenlosen Auszug aus dem IDC MarketScape herunterzuladen, besuchen Sie https://www.precisely.com/IDCMarketscapeCCM.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Vendor Assessment Model bietet einen umfassenden Überblick über die Wettbewerbsstärke von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem definierten Markt. Die Untersuchung stützt sich auf eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt und die Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt in einer einzigen grafischen Darstellung veranschaulicht. Das Rahmenwerk bietet Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Engage

Precisely Engage ermöglicht es regulierten Unternehmen, präzise und personalisierte Omnichannel-Kommunikation bereitzustellen, die ihren Compliance-Anforderungen entspricht – unabhängig von Volumen und Skalierung. Die EngageOne™-Software deckt den gesamten Lebenszyklus der Kundenkommunikation ab. Sie hilft Unternehmen dabei, Systeme zu konsolidieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Verantwortung für die Kommunikation von der IT auf die Fachbereiche zu verlagern. EngageOne™ RapidCX ist die cloudnative Plattform mit integrierten KI-Agenten für eine schnelle und regelkonforme Kommunikation. In Kombination mit dem Datenintegritätsportfolio von Precisely greift EngageOne™ RapidCX auf leistungsstarke Funktionen für Datenqualität, Anreicherung und Validierung zurück. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Precisely http://www.precisely.com/engage.

Über Precisely

Precisely ist ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) und liefert die KI-tauglichen Daten, die Unternehmen benötigen, um KI mit Zuversicht zu skalieren. Die Precisely Platform vereint ein breites Spektrum an Data-Management-Funktionen auf einer gemeinsamen Metadaten- und semantischen Basis: Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence, Master Data Management und Kundenkommunikation. Die Plattform bietet zudem integrierte Funktionen zur Datenanreicherung und lässt sich über die gesamte Datenlandschaft hinweg einsetzen – von klassischen Business-Systemen über moderne Cloud-Plattformen bis zu den darauf aufsetzenden KI-Systemen. Dadurch können Unternehmen ihre Daten dort verwalten, wo sie liegen, anstatt eine Migration in ein einzelnes Daten-Ökosystem zu benötigen. Mehr als 12.000 Unternehmen in über 100 Ländern, darunter 92 % der Fortune 500, vertrauen auf Precisely. Weitere Informationen finden Sie unter www.precisely.com/de.

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