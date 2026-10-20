EQS-News: UNLEASH 2026 verzeichnet Rekordwachstum in Paris, da KI große Investitionen in Arbeit und Personalwesen auslöst.

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UNLEASH 2026 verzeichnet Rekordwachstum in Paris, da KI große Investitionen in Arbeit und Personalwesen auslöst.



20.10.2026 / 16:50 CET/CEST

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Google Cloud, ServiceNow, SAP und Personio führen eine Rekordzahl von zehn Hauptsponsoren an. Damit steht die internationale HR-Konferenz und -Messe, auf der HR-Führungsteams und Entscheidungsträger über die Zukunft der Arbeit entscheiden, vor einer bedeutenden Erweiterung des Veranstaltungsortes im Jahr 2027.

PARIS, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- UNLEASH, der weltweit führende Marktplatz für die Zukunft der Arbeit, Personalwesen und Technologie, begrüßt vom 20. bis 22. Oktober im Pariser Kongresszentrum die beispiellose Zahl von 8.500 Führungskräften aus 140 Ländern.

UNLEASH logo

Google Cloud vervollständigt die Hauptliste zusammen mit Docebo, Eightfold, Personio, Phenom, Radancy, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Workday und Workhuman. ServiceNow und Personio gehören zu den neuen Hauptakteuren, die große Investitionen in ihre UNLEASH-Partnerschaften tätigen.

Diese Jubiläumsausgabe erscheint im Vorfeld des Umzugs von UNLEASH in Pavillon 1 auf der Pariser Expo Porte de Versailles im Oktober 2027. Der größte Saal des Veranstaltungsortes wird das neue Zuhause des Pariser Flagship-Stores.

„Im Jahr 2012 waren wir die Ersten, die eine Live-Demo von IBM Watson auf unsere Bühne brachten, weil wir wussten, dass KI die Zukunft der Arbeit verändern würde", sagte Marc Coleman, Gründer und CEO von UNLEASH. „Heute steht viel mehr auf dem Spiel." Die Frage lautet nicht mehr, ob KI wichtig ist, sondern welche Technologien Investitionen verdienen, wie sich die Arbeitsgestaltung verändern muss und wie Führungskräfte Algorithmen in einen greifbaren Geschäftswert umwandeln können. Das außergewöhnliche Engagement unserer zehn Hauptpartner beweist, dass bei UNLEASH die Entscheidungen mit weitreichenden Folgen getroffen werden."

Bessere Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Menschen und KI

Im gesamten Programm steht die zentrale Frage im Vordergrund, wie Führungskräfte bessere Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Mitarbeiter, KI und die Organisation, die sie aufbauen müssen, treffen können. Die Umwandlung technologischer Möglichkeiten in geschäftlichen Nutzen hängt von Investitionsentscheidungen, Arbeitsgestaltung, menschlichem Urteilsvermögen und der Ausrichtung der Führungsebene ab.

L'Oréal-CEO Nicolas Hieronimus und CHRO Jean-Claude Le Grand betreten gemeinsam die Bühne. Für Führungsteams verknüpfen diese Sitzungen Personalentscheidungen mit Finanzen, Technologie und Unternehmenstransformation.

„Die Organisationen, die in einer KI-gesteuerten Welt überdurchschnittlich erfolgreich sein werden, verfügen nicht unbedingt über die beste Technologie, sondern sie treffen bessere und schnellere Entscheidungen", schreibt die Neurowissenschaftlerin Anne-Laure Le Cunff in ihrer Zusammenfassung.

Partnerschaften, die Paris über die Messehalle hinausführen

Das Workhuman Forum kehrt am 20. Oktober zu UNLEASH zurück. Dort beschäftigen sich HR-Führungskräfte mit der Frage, wie Anerkennung, Unternehmenskultur und menschliche Verbundenheit die Zukunft der Arbeit prägen. Der strategische Partner The Josh Bersin Company bringt fast sein gesamtes Führungsteam nach Paris. In seiner exklusiven Keynote am Morgen des 22. Oktober wird Bersin erläutern, was als Nächstes kommt und worauf HR bis 2030 setzen sollte.

Inhaber des Explorer-Abzeichens können an den von UNLEASH organisierten Expeditionen und Abendessen in den Pariser Hauptsitzen führender Arbeitgeber wie Thales, Schneider Electric, L'Oréal und AXA teilnehmen.

UNLEASH 100 bringt Branchenführer zusammen

Das Treffen von CEOs, Gründern und Präsidenten führender und innovativer Anbieter, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, konzentriert sich auf zwei Gesprächsthemen: Die SaaS-Apokalypse: Wer wurde eigentlich ersetzt? und Build Buy Partner. Thomas Otter und Josh Bersin beteiligen sich an den jeweiligen Diskussionen über die Entscheidungen, vor denen Führungsteams bis 2030 stehen.

Nach der Ankündigung von SAP am 6. Oktober über die geplante Übernahme von TechWolf werden Führungskräfte von SAP sowie TechWolf-Mitbegründer und CEO Andreas De Neve an der UNLEASH 100 teilnehmen und so einen unmittelbaren Einblick in die Deals und Partnerschaften geben, die die Branche neu gestalten.

Fünf Startups konkurrieren auf der globalen Bühne

Die neue Moderatorin Audrey Handem wird am 21. Oktober den von Playroll unterstützten UNLEASH Startup Award moderieren. Die Finalisten Mendo, Pack, Cascade AI, MuchSkills und Coachello werden ihre Ideen einer Jury präsentieren, zu der unter anderem Ralf Philipp Hofmann, Managing Partner von Drake Star, die Beraterin und Investorin Amanda Nolen sowie Investoren von Brighteye Ventures und Clover VC gehören.

Nächster Halt Miami mit acht Hauptsponsoren

UNLEASH 2027 – Reinventing Work. Together. findet nach mehr als zweijähriger Planung vom 13. bis 15. April im Miami Beach Convention Centre statt. Dieser Schritt eröffnet bedeutende Chancen an der US-Ostküste und im Mittleren Westen, um die Kernzielgruppe von UNLEASH – die Fortune-500-Unternehmen – zu erreichen.

Die Vereinigten Staaten waren schon immer der ultimative Prüfstein für kühne Ideen, und wir treiben diese Zukunft mit Höchstgeschwindigkeit voran. Eine Rekordzahl von acht Marktführern hat bereits zugesagt, unsere Expansion zu unterstützen und die Möglichkeiten auf dem US-Markt neu zu definieren: Achievers, Alex AI, Checkr, Deloitte, Eightfold, Ema, Greenhouse und SAP. Dieser enorme frühe Zuspruch positioniert die bevorstehende Veranstaltung in Miami so, dass sie hinsichtlich Größe, Prestige und globaler Wirkung mit unserem Pariser Flaggschiff mithalten kann.

Zu den ersten Rednern gehören Amy Webb, Sol Rashidi, Peter Hinssen sowie Lorraine Stomski (Walmart), Nathalie D'Hers (Microsoft), Bei Ling (Wells Fargo), Ryan Craig (Elevance Health), Jacqueline Arthur (Goldman Sachs), Adam Holton (GE HealthCare), Jennifer Galbraith (Mastercard) und Caroline Heller (BlackRock).

Anfragen zu Anmeldung, Programminformationen und Medienakkreditierung: www.unleash.ai

Informationen zu UNLEASH

UNLEASH ist der Treffpunkt der HR-Welt. Die Veranstaltungen und Medien des Unternehmens vernetzen hochrangige Personal- und Wirtschaftsführer mit Erkenntnissen, Kollegen und Partnern, um bessere Entscheidungen über die Zukunft der Arbeit treffen zu können.

Pressekontakt: Tilly Wren, E-Mail: media@unleash.ai

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