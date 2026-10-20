EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG

BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.10.2026 / 17:12 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: BayWa AG Straße, Hausnr.: Arabellastraße 4 PLZ: 81925 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900SM0FDLLYATXU36

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen infolge konzerninterner Umstrukturierung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Registrierter Sitz, Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Raiffeisen Agrar Invest AG



5. Datum der Schwellenberührung: 15.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 31,83 % 13,28 % 31,83 % 100330769 letzte Mitteilung 31,83 % 13,28 % 31,83 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005194005 0 143888 0,00 % 0,14 % DE0005194062 0 31786920 0,00 % 31,68 % Summe 31930808 31,83 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a 12569951 12,53 % Summe 12569951 12,53 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a Physisch 749625 0,75 % Summe 749625 0,75 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung % % % RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG % % % "LAREDO" Beteiligungs GmbH % % % LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft 30,56 % % 30,56 % Raiffeisen Agrar Holding GmbH 30,56 % 13,28 % 30,56 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

19.10.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland Internet: www.baywa.com LEI Code: 529900SM0FDLLYATXU36

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