Erzeugerpreise überraschen, Goldman Sachs und ABB mit starken Zahlen
Der DAX startet mit leichten Verlusten in den Handelstag. Der EuroStoxx 50 kann dagegen moderat zulegen. An der Wall Street deutet sich ein überwiegend freundlicher Auftakt an: Dow Jones und S&P 500 werden vorbörslich fester erwartet, während der Nasdaq 100 knapp nachgibt. Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit leichten Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Erzeugerpreise haben sich in Deutschland im September überraschend stark beschleunigt. Die Entwicklung lag 6,7 Prozent über dem Vorjahresniveau und verzeichneten damit den stärksten Anstieg seit März 2023. Gegenüber August erhöhten sie sich um 1,9 Prozent. Haupttreiber waren die Energiepreise, die binnen Jahresfrist um 14,9 Prozent anzogen. Besonders deutlich verteuerten sich Mineralölerzeugnisse. Da höhere Produktionskosten häufig zeitverzögert an Verbraucher weitergegeben werden, könnten die Daten die Inflationssorgen verstärken und die Diskussion über den weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank beleben.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Goldman Sachs rückt nach überraschend starken Quartalszahlen in den Fokus. Die US-Investmentbank steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Besonders dynamisch entwickelte sich der Aktienhandel mit einem Erlösplus von 72 Prozent. Auch das Investmentbanking profitierte von einer Belebung bei Fusionen, Übernahmen und Wertpapieremissionen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 17,01 US-Dollar und die Aktie legte vorbörslich kräftig zu.
ABB stehen nach starken Geschäftszahlen im Mittelpunkt. Der Technologiekonzern steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar. Der Auftragseingang sprang um 40 Prozent auf den Rekordwert von 12,1 Milliarden US-Dollar, wobei die Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment besonders kräftig zulegte. Die operative Marge verbesserte sich auf 20,8 Prozent und der Jahresausblick wurde leicht angehoben. Der Nettogewinn ging dagegen geringfügig zurück.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UR4147
|5,55
|4093,540932 USD
|66,30
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UG112H
|30,28
|22208,377457 Punkte
|8,28
|Open End
|DAX®
|Bear
|UR00M4
|7,88
|25991,530963 Punkte
|32,76
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN82TQ
|43,09
|34354,81928 USD
|6,04
|Open End
|Gold
|Bear
|UR3ZT6
|6,24
|4199,942465 USD
|56,69
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nasdaq-100®
|Put
|UN6E4U
|3,10
|27000,00 USD
|15,25
|18.12.2026
|DAX®
|Put
|UR30D1
|8,35
|22600,00 Punkte
|7,55
|17.12.2027
|Apple Inc.
|Call
|UG2L1U
|7,02
|280,00 USD
|3,70
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UG9Z21
|3,06
|24000,00 Punkte
|20,05
|18.12.2026
|Infineon Technologies AG
|Call
|UN2W8W
|6,75
|70,00 EUR
|3,24
|15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|3,38
|34451,746141 Punkte
|6
|Open End
|Elmos Semiconductor SE
|Long
|UN57XM
|6,36
|65,818922 EUR
|2
|Open End
|Netflix Inc
|Short
|UG5D0J
|5,17
|83,821301 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UR2NKH
|3,60
|24310,722475 Punkte
|25
|Open End
|ASML Holding NV
|Long
|UR3XQJ
|0,67
|1396,526094 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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