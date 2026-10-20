EU-Parlament einig über schwächeres CO2-Abbauziel für Autos

Brüssel, 20. ⁠Okt (Reuters) - Die Fraktionen des Europäischen Parlaments haben sich auf eine Aufweichung der geplanten CO2-Minderungsziele für Neuwagen in der Europäischen Union (EU) ab 2035 geeinigt. Dies geht aus einem Entwurf der Vereinbarung hervor, welcher der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Die Einigung der drei großen Fraktionen – der ‌konservativen EVP, der sozialdemokratischen S&D und der liberalen Renew – sieht für Pkw eine Senkung der CO2-Emissionen um 87,5 Prozent im Vergleich zu 2021 vor. Weitere 7,5 Prozent ⁠können durch ⁠die Verwendung von in der EU hergestelltem, CO2-armem Stahl ausgeglichen werden.

Die Europäische Kommission hatte im vergangenen Jahr das faktische Verbrenneraus mit einer 100-prozentigen Reduktion des Klimagasausstoßes gekippt. Ihr Entwurf sieht ein Reduktionsziel von 90 Prozent bis 2035 vor. Die noch möglichen Emissionen von zehn Prozent sollten durch den Einsatz von CO2-armem Stahl ausgeglichen werden. Die deutsche ‌Autoindustrie hatte eine stärkere Aufweichung der Ziele gefordert, ‌denn der Verkauf von Elektroautos kam nicht schnell genug voran, um das Ende des Verbrennerautos bis 2035 zu besiegeln. Inzwischen zieht der Absatz dank staatlicher Förderung in vielen EU-Staaten aber kräftig ⁠an.

Die Vereinbarung muss noch formell von den Fraktionen als offizielle Position des Parlaments beschlossen werden. ‌Anschließend müssen sich das Parlament und die ⁠EU-Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen Gesetzestext einigen. Die Haltung der Regierungen dürfte dabei von der deutsch-französischen Vereinbarung aus der vergangenen Woche geprägt sein. Berlin und Paris hatten sich darauf verständigt, das CO2-Minderungsziel für Autos bis 2035 auf 90 Prozent ‌zu begrenzen. Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen über Grünstahl lehnten ⁠sie ab.

Das Gesetz sieht als Zwischenetappe ⁠für das Jahr 2030 eine CO2-Reduktion um 55 Prozent gegenüber 2021 vor. Hier folgen die Abgeordneten dem Vorschlag der EU-Kommission. Zudem sollen Autobauer die Vorgaben für 2030 über den Durchschnitt der Jahre 2029 bis 2031 erfüllen können. Bei Transportern verringerten die Parlamentarier das Abbauziel auf 35 Prozent von 40 Prozent. Bis 2035 sollen Lieferwagen 80 Prozent weniger Klimagas absondern.

Fahrzeuge, die mit erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden, sollen als emissionsfrei anerkannt werden. Für kleine, erschwingliche Elektroautos sowie besonders effiziente E-Fahrzeuge können Hersteller zudem ⁠sogenannte Super-Credits erhalten, die ihnen beim Erreichen der Ziele helfen.

(Bericht von Philip Blenkinsop; geschrieben von Ilona Wissenbach. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)