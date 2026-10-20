Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.10.2026

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Thema: RüstungWasserstoffDividenden-AristokratenE-MobilitätInfrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3MBericht 3. Quartal 2026
ABBBericht 3. Quartal 2026
Annaly Capital ManagementBericht 3. Quartal 2026
ChubbBericht 3. Quartal 2026
Deutsche BörseBericht 3. Quartal 2026
GE Aerospace (General Electric)Bericht 3. Quartal 2026
Hexagon PurusBericht 3. Quartal 2026
Mensch und MaschineBericht 3. Quartal 2026
MSCIBericht 3. Quartal 2026
NetflixBericht 3. Quartal 2026
Northrop GrummanBericht 3. Quartal 2026
PHILIP MORRISBericht 3. Quartal 2026
RTX CorporationBericht 3. Quartal 2026
SpaceXBericht 3. Quartal 2026
Telekom AustriaBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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