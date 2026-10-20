Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|3M
|Bericht 3. Quartal 2026
|ABB
|Bericht 3. Quartal 2026
|Annaly Capital Management
|Bericht 3. Quartal 2026
|Chubb
|Bericht 3. Quartal 2026
|Deutsche Börse
|Bericht 3. Quartal 2026
|GE Aerospace (General Electric)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Hexagon Purus
|Bericht 3. Quartal 2026
|Mensch und Maschine
|Bericht 3. Quartal 2026
|MSCI
|Bericht 3. Quartal 2026
|Netflix
|Bericht 3. Quartal 2026
|Northrop Grumman
|Bericht 3. Quartal 2026
|PHILIP MORRIS
|Bericht 3. Quartal 2026
|RTX Corporation
|Bericht 3. Quartal 2026
|SpaceX
|Bericht 3. Quartal 2026
|Telekom Austria
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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