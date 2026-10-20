Flughafen Frankfurt: Geringeres Flugangebot im Winter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen finden Passagiere im neuen Winterflugplan ein geringeres Flugangebot als vor einem Jahr. Laut der Betreibergesellschaft Fraport starten am größten deutschen Drehkreuz 80 Airlines zu 231 Zielen in 92 Ländern.

Vor einem Jahr waren es zum Auftakt des Winterflugplans noch 244 Ziele in 96 Ländern sowie eine Gesellschaft mehr. Im Jahresvergleich sinkt zudem die Zahl der wöchentlich angebotenen Sitzplätze um 30.000 auf 680.000. Geplant sind pro Woche noch 3.400 Abflüge nach 3.700 Starts vor einem Jahr.

Der Winterflugplan tritt am kommenden Sonntag (25. Oktober) in Kraft und gilt bis zum 27. März 2027. Neu sind unter anderem Lufthansa -Flüge in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur sowie die aus dem Sommer fortgeführten Condor-Flüge nach London und Abu Dhabi in Kooperation mit der arabischen Etihad. Air Arabia kommt als neue Fluggesellschaft an den Frankfurter Flughafen. Sie fliegt ab dem 15. Dezember täglich nach Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten./ceb/DP/mis