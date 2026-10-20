Frankreich verhängt nach Krawallen Ausgangssperren

Paris, ⁠19. Okt (Reuters) - Nach den schweren Ausschreitungen am Wochenende haben die französischen Behörden am Montag in Teilen mehrerer Städte Ausgangssperren verhängt. Betroffen sind unter anderem ‌Paris, Lille und Nizza. Die Pariser Polizei untersagte Proteste in bestimmten Vierteln ab 20.00 Uhr. Für ⁠die ⁠Umgebung des Place de la Republique und des Viertels Les Halles gelte ab 23.00 Uhr eine Ausgangssperre. Beide Maßnahmen sollen bis Dienstag um 06.00 Uhr in Kraft bleiben. In Lille, ‌Douai, Wattignies und Denain sowie ‌im Zentrum von Nizza gelten nächtliche Ausgehverbote für Minderjährige. Marseille verbot Versammlungen und Demonstrationen.

Premierminister Sebastien Lecornu hatte ⁠eine flächendeckende Ausgangssperre für die Hauptstadt ausgeschlossen, nicht ‌jedoch die Ausrufung des ⁠Notstands. Er sei absolut entschlossen, die Ordnung wiederherzustellen, sagte er. Bei den landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten war es am ‌Wochenende in mehreren ⁠Städten zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten ⁠und der Polizei gekommen. Randalierer plünderten Hunderte Geschäfte. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 2400 Personen festgenommen und fast 1000 Beamte verletzt. Französische Gewerkschaften haben zu neuen Demonstrationen am 5. November aufgerufen.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta und Elizabeth PineauBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)