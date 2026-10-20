GE Aerospace hebt Prognosen dank Triebwerkswartung an

Reuters · Uhr
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Bangalore, 20. ⁠Okt (Reuters) - Der Triebwerksbauer GE Aerospace hat seine Erwartungen für das laufende Jahr dank der starken Nachfrage im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft nach oben geschraubt. GE erwartet nun einen Gewinn je Aktie von 8,00 bis 8,10 Dollar, wie ‌das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bisher lag die Prognose bei 7,65 bis 7,85 Dollar je Aktie, Analysten rechneten im Schnitt mit 7,92 ⁠Dollar. Im ⁠dritten Quartal steigerte GE Aerospace den Umsatz im Kerngeschäft mit Triebwerken und deren Wartung um 21 Prozent auf 10,34 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn schnellte auf 2,25 (1,66) Dollar je Aktie, die Analystenprognosen hatten nur bei 2,01 Dollar gelegen.

Fluggesellschaften streichen angesichts der steigenden Preise für Kerosin ‌weltweit Kosten und Kapazitäten zusammen. Das könnte auch ‌die Wartung in Mitleidenschaft ziehen, weil die Zyklen für die Überholung von Triebwerken und den Austausch von Teilen von den geflogenen Strecken abhängig sind. ⁠GE Aerospace erklärte aber, die Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn in diesem ‌Jahr dürften sich in Grenzen halten, ⁠weil die meisten Werkstattbesuche bereits fest vereinbart seien und die Nachfrage nach Ersatzteilen immer noch höher sei als deren Verfügbarkeit.

Und auch für das kommende Jahr gab sich Vorstandschef Larry Culp optimistisch: "Wir ‌erwarten jetzt ein niedriges zweistelliges Wachstum ⁠im Dienstleistungsgeschäft", sagte er und ⁠verwies auf einen Auftragsbestand von 170 Milliarden Dollar in diesem Bereich. Die Zahl vorübergehend stillgelegter Flugzeuge sei immer noch niedrig, hatte Finanzvorstand Rahul Ghai gesagt.

GE ist über das Gemeinschaftsunternehmen CFM International mit der französischen Safran einer der führenden Hersteller von Triebwerken für Kurzstreckenflugzeuge und selbst ein wichtiger Triebwerksbauer für Langstreckenmaschinen. Teile und Wartungsdienstleistungen machen dabei mehr als 70 Prozent des Umsatzes aus.

(Bericht von Shivansh Tiwary, geschrieben ⁠von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)

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