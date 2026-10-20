Glasfaser, KI und Amerika: Die Telekom zieht neue Leitungen fürs Wachstum

Werbung. Manchmal merkt man erst, wie wichtig ein Netz ist, wenn es plötzlich nicht mehr da ist. Wenn im ICE der Videocall einfriert, im Homeoffice die Präsentation stockt oder abends der Film genau in der spannendsten Szene verpixelt. Dann wird aus etwas Unsichtbarem sehr schnell etwas sehr Greifbares: Infrastruktur. Ich muss bei der Deutschen Telekom deshalb weniger an alte Telefonzellen denken, sondern eher an die stillen Adern unseres Alltags – Glasfasern unter Gehwegen, Mobilfunkmasten am Stadtrand, Rechenzentren im Hintergrund, die alles zusammenhalten. Gerade jetzt ist der Konzern spannend, weil er nicht nur Leitungen verlegt, sondern versucht, aus Netzen, Kundenzugang und künstlicher Intelligenz ein neues Produktivitätsversprechen zu formen. Beim AI Investor Day am 5. Oktober 2026 in Bonn hat die Telekom genau diese Brücke zwischen Technik und messbarem Geschäftsnutzen geschlagen. Schauen wir uns den rosa Riesen also mal wieder etwas genauer an.

Die Deutsche Telekom zählt zu den größten Telekommunikationsanbietern Europas und deckt Festnetz, Mobilfunk, Breitband, IPTV und ICT-Dienstleistungen für Unternehmen ab. Gut die Hälfte an T-Mobile US, dem drittgrößten Mobilfunkbetreiber der Vereinigten Staaten, sowie 12 Prozent am britischen Anbieter BT gehören ebenfalls dazu. Auf Nordamerika entfielen 2025 knapp 66 Prozent des Konzernumsatzes, auf Deutschland nur gut 21 Prozent. Der Bund hält gemeinsam mit der KfW weiterhin rund 28 Prozent der Anteile.

Im zweiten Quartal 2026 legte der Konzernumsatz um 3,3 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro zu, das bereinigte operative Ergebnis nach Leasingkosten stieg um 7,3 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro - einen Tick weniger, als Experten erwartet hatten. Der Überschuss lag mit rund 2,5 Milliarden Euro etwa sechs Prozent unter dem Vorjahr, vor allem wegen der Integrationskosten für UScellular bei T-Mobile US. Dank der starken US-Tochter wurde die Jahresprognose für den freien Mittelzufluss leicht auf rund 20,0 Milliarden Euro angehoben.

In Deutschland bleibt das Netz der strategische Kern. Ende Juni war 5G für rund 99 Prozent der Bevölkerung verfügbar, zugleich konnten 13,6 Millionen Haushalte und Unternehmen einen Glasfaseranschluss buchen. Bis Ende August stieg diese Zahl nach Unternehmensangaben bereits auf 14,1 Millionen; allein im August kamen 222.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse hinzu. Das klingt nüchtern, ist aber entscheidend: Wer die letzte Meile kontrolliert, besitzt im digitalen Alltag eine wertvolle Schiene.

Der zweite Wachstumsmotor bleibt die US-Tochter T-Mobile US. Sie meldete für das zweite Quartal 2026 Service-Umsätze von 19,0 Milliarden Dollar, ein Plus von 9 Prozent, sowie ein Kern-Ergebnis von 9,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 12 Prozent. Das erklärt, warum die USA im Telekom-Konzern weiterhin mehr sind als ein Auslandsgeschäft: Sie sind der kräftige Motor unter der Bonner Motorhaube.

Beim bereits genannten AI Investor Day stellte die Telekom dar, wie künstliche Intelligenz Netze, Service und neue Geschäftsmodelle verbessern soll; bis 2030 peilt sie außerhalb der USA rund 800 Millionen Euro KI-bezogene Unternehmenskundenumsätze an. Bis 2030 sollen KI und Automatisierung die indirekten jährlichen Kosten gegenüber 2023 um rund 2,5 Milliarden Euro senken. Ein Chatbot hat im ersten Halbjahr bereits rund 2,6 Millionen Anrufe im Kundenservice übernommen, in den USA bearbeiten KI-Agenten inzwischen 40 Prozent der Kundenkontakte.

Die Risiken bleiben klassisch: hoher Investitionsbedarf, Regulierung, intensiver Wettbewerb (auch durch den Satellitendienst Starlink). Wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses stockt die Telekom zudem ihr Rückkaufprogramm in diesem Jahr von drei auf fünf Milliarden Euro auf. Bislang flossen dafür rund 1,2 Milliarden Euro.

Doch die Stärke der Telekom liegt gerade darin, dass sie Historie nicht verwaltet, sondern in Reichweite, Daten und Verlässlichkeit ummünzt. Wer die Deutsche Telekom dennoch lieber mit etwas Spielraum begleiten möchte, statt jedes Funkloch im Kursverlauf mitzuerleben, könnte sich unser neues Express-Zertifikat auf die Deutsche Telekom näher ansehen.

8,5 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 35 Prozent Risikopuffer

Das DekaBank Deutsche Telekom Express-Zertifikat Relax 02/2033 (WKN DK1LD0) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 85 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 15 Monate, danach jeweils 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Januar 2028 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2032. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 02.11.2026.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im Februar 2033 der maximal mögliche Zinsbetrag von 510 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die Deutsche Telekom-Aktie am finalen Bewertungstag (28.01.2033) nicht unterhalb der Barriere von 65 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden Deutsche Telekom-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 12.10.2026 bis 02.11.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 1.000 Euro.





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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.