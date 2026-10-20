Hannover Rück - Objektive Auswertung + Chart = doppelt attraktiv?
HSBC · Uhr
Objektive Auswertung + Chart = doppelt attraktiv?
Jede Woche filtern wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Momentum und „low volatility“. Unser Ziel ist es, trendstarke, trendstabile und zugleich schwankungsarme Titel zu selektieren. Auf dieser Basis ergeben sich immer wieder spannende Tradingkandidaten – aktuell zählt dazu die Hannover-Rück-Aktie, die derzeit Dynamik und Stabilität miteinander verbindet. Charttechnisch kommt eine überaus spannende Konstellation hinzu: Aktuell testet das Papier den Korrekturtrend seit Mai 2025 (akt. bei 275,27 EUR). Gelingt der nachhaltige Ausbruch, würde sich aus charttechnischer Sicht eine trendbestätigende Flagge herauskristallisieren (siehe Chart). Ein solcher Ausbruch wäre ein wichtiges Signal, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder an Fahrt gewinnt. In diesem Fall würden sowohl die objektive Auswertung als auch der Kursverlauf „grünes Licht“ für die Hannover Rück-Aktie signalisieren. Als Belohnung winken im Erfolgsfall neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 292,60 EUR. Als Stop-Loss ist dagegen der langfristige Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 253,13 EUR) prädestiniert.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Jede Woche filtern wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Momentum und „low volatility“. Unser Ziel ist es, trendstarke, trendstabile und zugleich schwankungsarme Titel zu selektieren. Auf dieser Basis ergeben sich immer wieder spannende Tradingkandidaten – aktuell zählt dazu die Hannover-Rück-Aktie, die derzeit Dynamik und Stabilität miteinander verbindet. Charttechnisch kommt eine überaus spannende Konstellation hinzu: Aktuell testet das Papier den Korrekturtrend seit Mai 2025 (akt. bei 275,27 EUR). Gelingt der nachhaltige Ausbruch, würde sich aus charttechnischer Sicht eine trendbestätigende Flagge herauskristallisieren (siehe Chart). Ein solcher Ausbruch wäre ein wichtiges Signal, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder an Fahrt gewinnt. In diesem Fall würden sowohl die objektive Auswertung als auch der Kursverlauf „grünes Licht“ für die Hannover Rück-Aktie signalisieren. Als Belohnung winken im Erfolgsfall neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 292,60 EUR. Als Stop-Loss ist dagegen der langfristige Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 253,13 EUR) prädestiniert.
Hannover Rück (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Hannover Rück
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Rückversicherer warntHannover Rück sieht Kfz-Gewinne um die Hälfte schrumpfengestern, 06:17 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall-Street-Anleger vorsichtig trotz nachlassender KI-Sorgen16. Okt. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
PlusAbbauen, Absichern oder Verkaufen?
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial18. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße