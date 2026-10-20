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Hannover Rück - Objektive Auswertung + Chart = doppelt attraktiv?

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Objektive Auswertung + Chart = doppelt attraktiv?

Jede Woche filtern wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Momentum und „low volatility“. Unser Ziel ist es, trendstarke, trendstabile und zugleich schwankungsarme Titel zu selektieren. Auf dieser Basis ergeben sich immer wieder spannende Tradingkandidaten – aktuell zählt dazu die Hannover-Rück-Aktie, die derzeit Dynamik und Stabilität miteinander verbindet. Charttechnisch kommt eine überaus spannende Konstellation hinzu: Aktuell testet das Papier den Korrekturtrend seit Mai 2025 (akt. bei 275,27 EUR). Gelingt der nachhaltige Ausbruch, würde sich aus charttechnischer Sicht eine trendbestätigende Flagge herauskristallisieren (siehe Chart). Ein solcher Ausbruch wäre ein wichtiges Signal, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder an Fahrt gewinnt. In diesem Fall würden sowohl die objektive Auswertung als auch der Kursverlauf „grünes Licht“ für die Hannover Rück-Aktie signalisieren. Als Belohnung winken im Erfolgsfall neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 292,60 EUR. Als Stop-Loss ist dagegen der langfristige Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 253,13 EUR) prädestiniert.

Hannover Rück (Weekly)

Chart Hannover Rück
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Hannover Rück

Chart Hannover Rück
Quelle: LSEG, tradesignal²



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