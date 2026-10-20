INDEX-FLASH: Dax & Co schütteln Verluste ab - Hoffnung im Nahost-Konflikt

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt und auch die meisten anderen europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Verluste am Nachmittag abgeschüttelt. Marktbeobachter verwiesen einerseits auf deutliche Gewinne an der Wall Street sowie andererseits auf fallende Öl- und Gaspreise. Grund dafür seien neue Hoffnungen auf Frieden in Nahost.

Der Dax legte zuletzt um 0,3 Prozent auf 25.400 Punkte zu, nachdem er sich bislang im Tagesverlauf schwach gezeigt hatte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, schüttelte seine Verluste ab und zeigte sich bei 6.146 Zählern stabil. Ähnlich reagierte der französische Cac 40 . In den USA stieg der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zuletzt um 1,3 Prozent.

Die Märkte reagierten wohl auf vage Hoffnungen, dass es im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Lösung geben könnte, hieß es. Es gibt Gerüchte über einen möglichen Kompromissvorschlag von Vermittlern aus Katar und Pakistan, der den Forderungen beider Seiten gerecht werden soll./ck/he