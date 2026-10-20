Iran meldet Abschuss von US-Kampfdrohne

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TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat inmitten neuer militärischer Spannungen mit den USA den Abschuss einer Kampfdrohne gemeldet. Die Drohne vom Typ MQ-9 Reaper sei über der Straße von Hormus von einem neuen und fortschrittlichen Flugabwehrsystem getroffen und zerstört worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.

Der Agentur Tasnim zufolge haben Irans Streitkräfte seit Kriegsausbruch bereits mehr als 50 Drohnen dieses Typs zerstört. Von der US-Armee lag zunächst keine Bestätigung dafür vor. In der Regel lassen sich die Angaben nicht unabhängig verifizieren.

Seit Beginn ihrer Angriffe auf den Iran Ende Februar haben die USA insgesamt 81 Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet, wie aus einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses hervorgeht.

Die Kosten für den Ersatz der verlorenen Ausrüstung wurden auf 1,9 bis 3,3 Milliarden Dollar (1,69 bis 2,94 Milliarden Euro) geschätzt./arb/DP/zb

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