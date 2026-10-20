IRW-News: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero gewinnt den führenden Generalunternehmer Skanska für die Ausführung seines Vorzeige-Rechenzentrums in Norwegen

IRW-PRESS: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero gewinnt den führenden Generalunternehmer Skanska für die Ausführung seines Vorzeige-Rechenzentrums in Norwegen

Die Vereinbarung eröffnet den Zugang zu institutionellem Bau-Knowhow und hilft Bitzero bei der Planung der Umsetzung und Realisierung für den mietergerechten Standortausbau

Vancouver, British Columbia / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass eine Projektentwicklungsvereinbarung mit der Firma Skanska im Hinblick auf sein Vorzeige-Rechenzentrum in Norwegen unterzeichnet wurde. Skanska zählt zu den größten und bestetablierten Bauunternehmen der Region und verfügt über langjährige Erfahrung in der Realisierung großformatiger und technisch anspruchsvoller Infrastrukturprojekte. Die Vereinbarung bringt anerkannte Baukompetenz auf institutionellem Niveau in das Projektumfeld in Norwegen ein und ergänzt die bereits angekündigte Partnerschaft von Bitzero mit der Firma Vertiv. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen mehr Planungssicherheit für die nächste Phase.

Skanska wird gemeinsam mit Vertiv beim Bau eines schlüsselfertigen, anforderungsgerechten Rechenzentrums am Standort Norwegen behilflich sein. Die beiden Partner werden voraussichtlich den gesamten Projektablauf abdecken - von der Planung und dem Engineering über die Beschaffung und den Bau bis hin zur Systemintegration. Die Kombination unterstützt Bitzero, dessen Verantwortlichkeiten von der Planung bis hin zur Betriebsreife reichen, beim Aufbau eines erstklassigen Ökosystems für die Projektabwicklung in Norwegen. Mit der Beauftragung von Skanska und Vertiv wird deutlich, dass sich Bitzero dem Aufbau eines institutionellen Ökosystems verschrieben hat, das den höchsten Ansprüchen von Hyperscale- und Enterprise-Mietern sowie institutionellen Mietern gerecht wird.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kapazitäten in den nordischen Ländern bringen wir den Standort Norwegen für wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Projekte in Stellung, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. Dass wir neben Vertiv auch Skanska als Partner gewinnen konnten, ermöglicht uns in Norwegen den Zugriff auf erstklassige Ausführungs- und Realisierungskomponenten - von der technischen Planung und Entwicklung bis hin zur Systemintegration. So sieht der Aufbau einer Plattform in der Praxis aus: Wir optimieren die Standortvorbereitung, die Energieinfrastruktur und die Projektabwicklung, um sowohl an diesem Standort als auch in anderen Projekten unseres Portfolios eine effiziente und bedarfsgerechte Umsetzung sicherzustellen.

Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Bitzero als Partner dieses Zentrum entwickeln zu können und Teil des langfristigen Projektabwicklungsnetzwerks der Firma zu werden, so Pål Magnus Aglen, Executive Vice President von Skanska Norway. Diese Vereinbarung veranschaulicht, dass es bei unserer Strategie darum geht, Entwicklern von Rechenzentren einen Komplettservice anzubieten und von Anfang an eng mit den Kunden an der Entwicklung und Realisierung ihrer Projekte zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit spezialisierten Partnern wie Vertiv bringen wir komplementäre Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein, die speziell auf die Bedürfnisse der Rechenzentrumsbranche zugeschnitten sind. Projekte dieser Größenordnung und technischen Komplexität erfordern eine sorgfältige Planung, entsprechendes Umsetzungs-Knowhow und klar definierte Verantwortlichkeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Bitzero und Vertiv ein Rechenzentrum zu entwickeln, das den Ansprüchen der Kunden in puncto Leistung und Zuverlässigkeit absolut gerecht wird.

Die Vereinbarung folgt auf eine Reihe von operativen Meilensteinen am Standort Norwegen, zu denen der Abschluss der ersten ziviltechnischen Arbeiten sowie die Stärkung des Liefernetzwerks von Bitzero zählen. Die Lieferung aller Stromversorgungsteile mit langen Vorlaufzeiten wird in Kürze erwartet.

Das Unternehmen beabsichtigt, demnächst über die weiteren Fortschritte bei der Beschaffung, Entwicklung und Vermietung an seinen nordischen Standorten zu informieren.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. verfügt mittlerweile über vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit sauberen, CO-armen Energiequellen versorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

Investor Relations Kontakt Bitzero

Victoria Rutherford

480-625-5772

Victoria@adcap.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie antizipieren, planen, erwarten, beabsichtigen, kann, wird, könnte, würde, sollte, glauben, schätzen, prognostizieren, potenziell, Position, Ziel oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: dem Ausbau und der Fertigstellung eines schlüsselfertigen, nach spezifischen Anforderungen gebauten Rechenzentrums am Standort des Unternehmens in Norwegen sowie dem Zeitplan dafür; den erwarteten Rollen und dem Arbeitsumfang von Skanska und Vertiv, einschließlich der Erwartung, dass sie gemeinsam die Bereiche Engineering und Planung, Beschaffung, Bauausführung und Systemintegration abdecken werden; den erwarteten Vorteilen der Beauftragung von Skanska, einschließlich einer höheren Sicherheit bei der Lieferplanung und der Fähigkeit des Unternehmens, die von Hyperscale-, Unternehmens- und institutionellen Mietern erwarteten Standards zu erfüllen; dem Beginn der nächsten Entwicklungsphase am Standort in Norwegen; der erwarteten Ankunft von Stromversorgungskomponenten mit langer Vorlaufzeit; den Fortschritten des Standorts in Norwegen auf dem Weg zur Mieterbereitschaft; der Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten in den nordischen Ländern; der Fähigkeit des Unternehmens, am Standort Norwegen und bei anderen Objekten in seinem Portfolio effizient und gemäß den Spezifikationen zu arbeiten; der erwarteten langfristigen Beteiligung von Skanska am Lieferökosystem des Unternehmens; sowie der Absicht des Unternehmens, weitere Updates bereitzustellen, sobald die Beschaffungs-, Entwicklungs- und Vermietungsaktivitäten an seinen nordischen Standorten voranschreiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung sowie auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die Vereinbarungen des Unternehmens mit Skanska und Vertiv aufrechterhalten werden und dass beide Unternehmen ihre Verpflichtungen gemäß den derzeit vorgesehenen Bedingungen, dem vorgesehenen Umfang und den vorgesehenen Zeitplänen erfüllen werden; dass Skanska und Vertiv bei der Umsetzung des Projekts effektiv zusammenarbeiten werden; dass das Unternehmen Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen haben wird, um den Ausbau des Standorts in Norwegen zu finanzieren; dass langlaufende Stromversorgungsanlagen und andere kritische Materialien innerhalb der erwarteten Zeitrahmen und zu den erwarteten Kosten geliefert werden; dass alle erforderlichen Genehmigungen, Stromkapazitäten, Netzanschlüsse und behördlichen Zulassungen eingeholt und aufrechterhalten werden; dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten in den nordischen Ländern anhalten wird und dass das Unternehmen Mieter für den Standort in Norwegen zu akzeptablen Konditionen gewinnen wird; und dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Baukosten, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, den Lieferketten, den Energiepreisen, den Wechselkursen oder den wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen in Norwegen oder anderswo kommt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Festlegung angemessen waren, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Auftrag an Skanska oder Vertiv gekündigt oder geändert wird oder nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen, im vorgesehenen Umfang oder innerhalb der vorgesehenen Fristen ausgeführt wird oder nicht die erwarteten Vorteile bringt; das Ausfallrisiko der Vertragspartner; Bau-, Entwicklungs- und Ausführungsrisiken, einschließlich Verzögerungen, Kostenüberschreitungen, Planungsänderungen sowie Arbeitskräftemangel oder Engpässe bei Auftragnehmern; Risiken in der Lieferkette, einschließlich Verzögerungen bei der Lieferung von langlaufenden Stromversorgungsanlagen und anderen kritischen Ausrüstungsgegenständen; die Verfügbarkeit, die Kosten und der Zeitpunkt der Finanzierung; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, erforderliche Genehmigungen, Stromkapazitäten, Netzanschlüsse oder behördliche Zulassungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Mieter oder Kundenverträge für den Standort in Norwegen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; Veränderungen in der Nachfrage nach Rechenzentrums-, KI- und Hochleistungsrechenkapazitäten in der nordischen Region; Wettbewerbsrisiken; technologische Veralterung; Schwankungen bei Strom- und Energiekosten; Wechselkursrisiken; Risiken im Zusammenhang mit den politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Norwegen; sowie die weiteren Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, im Lagebericht (Managements Discussion/MD&A) und in anderen Dokumenten zur laufenden Offenlegung beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), die auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Die vorstehende Auflistung von Faktoren ist nicht erschöpfend.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86318

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86318&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09175N1096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.