IRW-News: Discovery Energy Metals Corp.: Discovery Energy Metals Corp. entnimmt Proben mit 197 g/t Ag und 0,26 % Cu aus einem Ausbiss auf dem Projekt Crystal Lake in British Columbia

IRW-PRESS: Discovery Energy Metals Corp.: Discovery Energy Metals Corp. entnimmt Proben mit 197 g/t Ag und 0,26 % Cu aus einem Ausbiss auf dem Projekt Crystal Lake in British Columbia

Vancouver, British Columbia, Kanada / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) (Discovery oder das Unternehmen), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika konzentriert, freut sich, die Ergebnisse seines Feldexplorationsprogramms 2026 auf dem Projekt Crystal Lake des Unternehmens bekannt zu geben, das sich etwa 160 km südwestlich von Prince George, British Columbia, befindet.

Highlights des Programms:

· Gesteinsprobenahmen lieferten 197 g/t Ag und 0,26 % Cu aus einer Ausbissprobe am in der Vergangenheit identifizierten Vorkommen Raven, das sich im nordöstlichen Teil des Projekts Crystal Lake befindet.

· Bodenprobenahmen identifizierten Kupferanomalien in drei unterschiedlichen Gebieten, wobei neun (9) Proben Gehalte von über 100 ppm Cu bis zu einem Höchstwert von 348 ppm Cu enthielten.

Das Silberergebnis von 197 g/t ist zusammen mit der Bestätigung des in der Vergangenheit identifizierten Vorkommens Raven ein vielversprechender erster Schritt für das Projekt Crystal Lake, sagte Mike Hodge, President und CEO von Discovery. Ein Silbergehalt dieser Höhe in einer Stichprobe aus einem Ausbiss ist äußerst ermutigend und liefert uns ein klares vorrangiges Ziel, das wir während der Weiterentwicklung des Projekts weiterverfolgen werden.

Die Gesteinsprobe 26ED025 (Abbildung 1, Bild 1), die aus dem Vorkommen Raven entnommen wurde - einem in der Vergangenheit identifizierten Vorkommen auf dem Projekt Crystal Lake, das im Rahmen des Programms 2026 erneut beprobt und bestätigt wurde -, enthielt 197 g/t Ag und 0,26 % Cu in einem stark alterierten, brekziösen Quarzgang mit Malachit und Azurit. Das Vorkommen wurde bislang noch nicht durch Bodenproben, Schürfgräben oder Bohrungen untersucht, stellt für das Unternehmen jedoch ein vorrangiges Ziel für weitere Explorationsarbeiten dar.

Bodenprobenahmen haben Kupferanomalien im Boden in drei Bereichen (Zonen A, B und C) innerhalb der Bodenraster abgegrenzt, wo Proben bis zu 348 ppm Cu enthielten. In den Zonen A und B wurden zudem übereinstimmende Silberanomalien von bis zu 1,4 ppm Ag festgestellt. Diese Zonen befinden sich etwa 1,6 km südlich des Vorkommens Raven und wurden bislang noch nicht durch Bohrungen untersucht. Die identifizierten Anomalien stellen vorrangige Ziele für weitere Untersuchungen dar, darunter zusätzliche Infill-Bodenprobenahmen, Prospektionsarbeiten und Schürfgräben.

Das Unternehmen entnahm insgesamt 280 Bodenproben in zwei Rastern entlang der Ostseite des Crystal Lake, in Abständen von 25 m entlang von Nordost nach Südwest ausgerichteten Linien mit einem Abstand von 50 m zueinander, wobei der Schwerpunkt auf in der Vergangenheit identifizierten Mineralisierungen an der Oberfläche und geophysikalischen Anomalien auf dem Projekt Crystal Lake lag. Fünfundzwanzig (25) Gesteinsproben wurden stichprobenartig aus Ausbissen innerhalb der Bodenprobenahme-Raster entnommen, wo das Grundgebirge zutage trat. Das Oberflächenprobenahmeprogramm wurde von Dahrouge Geological Consulting Ltd. durchgeführt.

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Abbildung 1: Lage der im Jahr 2026 entnommenen Bodenproben mit Cu-Ergebnissen (ppm) sowie der im Jahr 2026 entnommenen Gesteinsproben.

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Bild 1: Foto der Ausbissprobe 26ED025 aus einem brekziösen Quarzgang mit 197 g/t Ag und 0,26 % Cu.

Das Management weist darauf hin, dass Stichproben selektiver Natur sind und nicht unbedingt repräsentativ für die auf dem Projekt Crystal Lake vorkommende Mineralisierung sind.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Gesteinsproben wurden vor Ort mit Hammer und Meißel gewonnen. Die Bodenproben wurden aus dem mutmaßlichen B- oder C-Horizont mit einem Handbohrer und/oder Geotool entnommen. Die Standorte für alle Probentypen wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät oder einem Tablet bestimmt; die Proben wurden in voretikettierte Probenbeutel gegeben. Die Proben wurden von der Firma Manitoulin Transport für die Aufbereitung und geochemische Analyse sicher an AGAT Laboratories Ltd. in Calgary (AB) transportiert. Die Gesteinsproben wurden mittels Feuerprobe mit ICP-OES-Abschluss (Paket 202-552) auf Gold sowie mittels Natriumperoxid-Schmelzverfahren mit ICP-OES/ICP-MS-Abschluss (Paket 201-380) auf eine Reihe von Elementen untersucht. Die Bodenproben wurden mittels Königswasseraufschluss (Paket 201-174) mit ICP-OES/ICP-MS-Abschluss auf eine Vielzahl von Elementen untersucht.

Da sich das Programm noch in einem frühen Stadium befindet, wurden der Probencharge keine zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben oder Feldduplikate von dem Unternehmen hinzugefügt. Das Unternehmen verlässt sich auf die internen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren von AGAT Laboratories Ltd., das gemäß ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert ist.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo. (EGBC-Lizenz Nr. 48336), einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist ein Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. (EGBC-Berufszulassung Nr. 1003035), der Beratungsfirma, die von Discovery Energy Metals Corp. mit der Durchführung und Leitung der Explorationsarbeiten auf dem Projekt Crystal Lake, einschließlich des geochemischen Oberflächenprobenahmeprogramms 2026, beauftragt wurde. Herr Schmidt ist auch Direktor von Discovery Energy Metals Corp.

Über Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA)

Discovery Energy Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Projekts Crystal Lake konzentriert - eines Explorationsprojekts in der Anfangsphase, das in einem stark mineralisierten Distrikt im Zentrum von British Columbia liegt. Das Projekt Crystal Lake besteht aus acht zusammenhängenden Mineral-Claims, die etwa 5.283 Hektar umfassen und sich ca. 160 km südwestlich von Prince George in British Columbia befinden. Das Projekt ist ganzjährig über die Kenny Dam Road und gut ausgebaute Forststraßen erreichbar. Zudem besteht eine nahe Anbindung an die Schlüsselinfrastruktur, darunter die CN-Eisenbahnlinie, das BC-Hydro-Stromnetz, der Highway 16 sowie die Gemeinden Vanderhoof und Fraser Lake. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio an Mineral-Claims in Québec, einschließlich Projekten in den Regionen Nunavik und James Bay, und bringt das Projekt ESN in Nevada und das Projekt Koster Dam im Zentrum von British Columbia voran. Weitere Einzelheiten finden Sie auf: www.discoveryenergymetals.com. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors,

Mike Hodge

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Discovery Energy Metals Corp.

1450 - 789 West Pender Street,

Vancouver, BC Canada V6C 1H2

Telefon: +1 (604) 681-1568

E-Mail: info@discoveryenergymetals.com

Web: www.discoveryenergymetals.com

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