IRW-News: Intrepid Metals Corp.: Intrepid Metals berichtet über positive Goldergebnisse vom Goldziel Mattie und den aktuellen Stand der Bohrungen auf dem Kupferprojekt Corral

IRW-PRESS: Intrepid Metals Corp.: Intrepid Metals berichtet über positive Goldergebnisse vom Goldziel Mattie und den aktuellen Stand der Bohrungen auf dem Kupferprojekt Corral

Gesteinsproben bringen weiteres Zielgebiet voran; Bohrgerät nach Abschluss von vier Bohrlöchern über insgesamt 1.725 Metern auf Holliday nun zum Zielgebiet Ringo verlegt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Intrepid Metals Corp. (TSXV:INTR) (OTCQB:IMTCF) (Intrepid oder das Unternehmen) berichtet über positive Goldergebnisse aus den Gesteinsproben auf dem Goldziel Mattie (Mattie) auf seinem Kupferprojekt Corral (Corral oder das Projekt) in Cochise County, Arizona. Mattie liegt rund 3,25 Kilometer (km) südlich der Zone Ringo und erweitert die Goldexplorationsmöglichkeiten auf Corral, was durch Oberflächenproben, historische Explorationstätigkeiten und großflächige Alterierung unterstützt wird. Außerdem berichtet das Unternehmen, dass der Bohrer, nachdem auf der Zone Holliday vier Bohrlöcher von insgesamt 1.725,17 Metern (m) niedergebracht wurden, nun zum Ziel Ringo gebracht wurde.

Höhepunkte:

· Starke Goldergebnisse aus den Gesteinsproben bei Mattie: Das 148 Gesteinsproben umfassende geochemische Programm des Unternehmens ergab Werte einschließlich 21,0 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 195 g/t Silber, was eine weitere Bewertung des Ziels untermauert.

· Eine weitere Goldexplorationsgelegenheit auf Corral: Mattie liegt rund 3,25 km südlich von Ringo und beherbergt Gold in Verbindung mit Hämatit, einem Eisenoxidmineral, in einem geologischen Umfeld, das sich nach derzeitiger Interpretation von den übrigen Kupfer-Gold-Zielen auf Corral unterscheidet.

· Goldergebnisse über ein großflächiges Gebiet: Goldhaltige Gesteinsproben treten in einem Gebiet auf, das sich über rund 1.550 m in Nordwest-Südost-Richtung und 1.100 m in Südwest-Nordost-Richtung in den Gebieten Central, South und West erstreckt. Eine Kontinuität der Mineralisierung zwischen den beprobten Standorten wurde bislang nicht nachgewiesen.

· Kartierung identifiziert weiteres Explorationspotenzial: Erkundungstätigkeiten vor Ort identifizierten Hämatitalterierung über mehr als zwei Kilometer und definierten vier Gebiete für die weitere Bewertung basierend auf Geologie und Alterierung. Dazu gehört das Gebiet North, das außerhalb des Bereichs der Gesteinsproben liegt und während dieses Programms nicht beprobt wurde.

· Bodenergebnisse unterstützen die weitere Zielfestlegung: Die vollständigen Ergebnisse der Bodenbeprobung auf dem Ziel Mattie stehen noch aus und werden neben den Gesteinsprobenergebnissen bewertet, um die Ziele für die anschließende Exploration zu priorisieren.

· Bohrer wird nach Ringo gebracht: Vier Bohrlöcher von insgesamt 1.725,17 m wurden auf der Zone Holliday abgeschlossen, und der Bohrer wurde jetzt zur Zone Ringo gebracht.

Ein Großteil unserer Arbeiten auf Corral konzentrierte sich auf Kupfer-Gold-Mineralisierung, und Mattie stellt eine andere Art von Goldziel dar, die bei modernen Explorationsarbeiten kaum untersucht wurde, sagte Matt Lennox-King, Interims-CEO und Vorsitzender von Intrepid. Die Kombination aus soliden Goldgesteinsprobenergebnissen und großflächiger Alterierung unterstreicht den Wert von Explorationstätigkeiten über unsere bereits bestehenden Bohrgebiete hinaus, während wir das weitreichendere Potenzial von Corral bewerten. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse aus unserem Bodenprogramm zu erhalten, um die Schwerpunkte der nächsten Explorationsphase auf Mattie festzulegen.

Oberflächenexploration unterstützt weitere Bewertung von Mattie

Intrepid startete sein Oberflächenexplorationsprogramm auf Mattie im Juli 2026, das auf historischen Goldvorkommen und Hinweisen auf großflächige Alterierung aufbaute. Das Unternehmen sammelte 148 Gesteinssplitterproben, um zutage getretene Mineralisierung zu bewerten, historische Grubenbaue zu untersuchen und Gebiete zu bewerten, die durch frühere Probenahmen hervorgehoben wurden (siehe Abbildungen 1 und 2 unten). Rund 800 Bodenproben wurden ebenfalls gesammelt, um das großflächigere Gebiet zu bewerten und weitere Ziele für die anschließenden Untersuchungen festzulegen. Die vollständigen Ergebnisse der Bodenproben stehen noch aus.

Gold auf Mattie wird mit Hämatitalterierung entlang von Brüchen und Verwerfungen, vor allem in Kalkstein und anderem Sedimentgestein, assoziiert. Diese Umgebung wird so interpretiert, als dass es sich um eine andere Art der Mineralisierung als die Kupfer-Gold-Explorationsziele vom Typ Karbonatverdrängungslagerstätte und Porphyrsystem handelt, die in anderen Arealen von Corral untersucht werden.

Ein Großteil des vielversprechenden Gebiets ist nur wenig freigelegt oder von einer dünnen Kiesschicht bedeckt. Die Gesteinsprobenergebnisse werden zusammen mit geologischen Beobachtungen und historischen Explorationsaufzeichnungen helfen, die weiteren Arbeiten auf die geologischen Kontrollfaktoren und die potenzielle Ausdehnung der Goldmineralisierung zu konzentrieren.

Kartierung identifiziert vier Gebiete, die weiter untersucht werden sollen

Geologische Kartierung und Beobachtungen der Alterierung an der Oberfläche haben vier interessante Bereiche innerhalb des Ziels Mattie identifiziert: Central, South, West und North (siehe untenstehende Abbildung 1). Im Rahmen von Gesteinsprobenahmen wurde eine Fläche von rund 1.550 m in Nordwest-Südost-Richtung und 1.100 m in Südwest-Nordost-Richtung der Gebiete Central, South und West untersucht. Basierend auf der kartierten Geologie und der Alterierung stellt das Gebiet North ein zusätzliches Areal für weitere Untersuchungen über dieses Gebiet hinaus dar und wurde während dieses Programms nicht beprobt.

· Mattie Central: Historische Grubenbaue und Schürfgräben legen eine goldführende Verwerfungszone über rund 90 m frei. Alterierungsmerkmale und weitere historische Grubenbaue lassen auf mögliche Erweiterungen über diese freigelegten Areale hinaus sowie auf nahegelegene parallele Strukturen schließen.

· Mattie South: Hämatitalterierung wurde über rund 650 m bis zum Rand der Kiesüberdeckung nachverfolgt. Historische Gräben legen goldführenden, zerklüfteten und alterierten Kalkstein frei. Der geologische Zusammenhang zwischen den Gebieten Central und South muss noch untersucht werden.

· Mattie West: Zerklüfteter Quarzit mit Hämatit und lokalen Quarzadern überlagert Kalkstein, was den Rahmen für weitere Untersuchungen entlang der Brüche und des Kontakts zwischen den Gesteinseinheiten bietet.

· Mattie North: verkieseltes Gestein und historische Seifenabbaustätten rechtfertigen weitere Untersuchungen. Hämatitalteriertes Grundgestein, das in flachen Gruben freigelegt wurde, lässt auf Alterierung schließen, die unter der Deckschicht zwischen den Gebieten Central und North weiterverlaufen könnte.

Diese geologischen Beobachtungen und Probenergebnisse untermauern weitere Untersuchungen auf Mattie. Das Ausmaß und die Kontinuität der Goldmineralisierung zwischen den beprobten Standorten und unterhalb der Deckschicht müssen noch untersucht werden.

Nächste Schritte auf Mattie

Das Unternehmen erwartet die vollständigen Probenergebnisse, anhand derer zusammen mit den Ergebnissen der Gesteinsproben, geologischen Beobachtungen und verfügbaren historischen Aufzeichnungen die Priorität der weiteren Arbeiten festgelegt werden soll. Die Anschlussarbeiten sollen detaillierte Kartierung und weitere Gesteins- und Schlitzproben umfassen, um die geologischen Kontrollfaktoren der Goldmineralisierung besser verstehen zu können und potenzielle Bohrziele genauer zu definieren.

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Abbildung 1: Ergebnisse der Gesteinsproben (Gold) und Gebiete für die weitere Bewertung auf dem Ziel Mattie

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Abbildung 2: Ergebnisse der Gesteinsproben (Silber) und Gebiete für die weitere Bewertung auf dem Ziel Mattie

Probenahme und historische Informationen

Insgesamt 148 Gesteinsproben wurden von ALS USA Inc. in Reno, Nevada, auf Kupfer (Cu-OG62), Gold (Au-AA23; Au-GRAV21), Silber (Ag-OG62), Zink (Zn-OG62) und Blei (Pb-OG62) untersucht. Zertifizierte Laborkontrollproben (Standards und Leerproben) wurden in die Probenserie mit einer Häufigkeit von 1 Kontrollprobe pro 15 Gesteinsproben eingefügt. ALS USA Inc. ist unabhängig vom Unternehmen. Es wurden keine Unstimmigkeiten bei den Ergebnissen festgestellt, und diese Daten wurden von der qualifizierten Person (QP) von Intrepid geprüft und genehmigt. Bei allen Gesteinsproben handelt es sich um selektive Stichproben, die nicht unbedingt repräsentativ für den Durchschnittsgehalt oder die Kontinuität der Goldmineralisierung bei Mattie sind. Historische Explorationsdaten dienten als Orientierung für die anschließende geologische Kartierung, Prospektionsarbeit und Probenahme bei Mattie.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., erstellt oder von ihm genehmigt. Herr MacNeil ist technischer Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr MacNeil hat die Daten überprüft, auf denen die in dieser Pressemitteilung offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen beruhen. Herr MacNeil hat bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme festgestellt, und es sind ihm keine Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten.

Oak Hill Financial Inc. - Dienstleistungen im Bereich Investor-Relations

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es Oak Hill Financial Inc. (Oak Hill) beauftragt hat. Oak Hill wird Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte erbringen. Dazu gehört unter anderem, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens innerhalb der Investorengemeinschaft zu steigern, bei der Erstellung und Verbreitung von Präsentationsmaterialien an Investoren zu helfen und regelmäßige monatliche Fortschrittsberichte zu erbringen.

Die anfängliche Laufzeit der Vereinbarung beträgt sechs Monate. Nach dieser anfänglichen Laufzeit verlängert sich die Vereinbarung automatisch von Monat zu Monat. Bei einer Verlängerung bleibt die ursprüngliche Beratungsgebühr unverändert. Jede Partei kann die Vereinbarung nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit mit einer Frist von einem (1) Arbeitstag schriftlich kündigen; damit endet die Vereinbarung nach Ablauf der jeweiligen Monatsfrist. Das Unternehmen wird Oak Hill eine monatliche Beratungsgebühr von 12.000 $ sowie die vorab genehmigten Auslagen zahlen, die aus den vorhandenen Barmitteln zu tätigen sind. Die Vereinbarung mit Oak Hill ist an keine Leistungsfaktoren gebunden, und Oak Hill wird keine Stammaktien oder sonstige Wertpapiere des Unternehmens als Bezahlung erhalten. Oak Hill ist weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt und hat kein Recht und auch nicht die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Oak Hill ist eine dem Unternehmen nicht nahestehende Partei. Die Beauftragung von Oak Hill durch das Unternehmen muss noch von der TSX Venture Exchange (die TSXV) genehmigt werden.

Über Oak Hill Financial

Oak Hill ist ein kanadisches Marketing- und Vertriebsunternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario, und auf CIRO-Netzwerke für Retail-Brokerage sowohl für Asset Manager als auch börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Oak Hills erfahrenes Team aus ehemaligen Vermögensverwaltern, Research-Analysten und Kapitalmarktexperten ist darauf spezialisiert, die Glaubwürdigkeit seiner Kunden in einem Netzwerk von über 10.000 kanadischen CIRO-Investmentberatern und mehr als 300 nordamerikanischen Fonds zu stärken.

Über Intrepid Metals Corp.

Intrepid Metals Corp. konzentriert sich auf die Exploration hochgradiger essenzieller Metalle, darunter Kupfer, Gold, Silber und Zink, in etablierten Bergbaujurisdiktionen im Südosten von Arizona (USA). Das Portfolio des Unternehmens wird durch das Konzessionsgebiet Corral Copper getragen, ein System im fortgeschrittenen Explorationsstadium in Distriktgröße mit umfangreichen Bohrungen und bedeutenden Ergebnissen in geringer Tiefe, ergänzt durch die Konzessionsgebiete Tombstone South und Mesa Well.

Teck Resources Limited erwarb Ende 2025 eine Kapitalbeteiligung an Intrepid. Intrepid wird von einem erfahrenen technischen Team und Managementteam geleitet, das über eine starke Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Projekten in ganz Nordamerika verfügt. Das Unternehmen notiert an der TSXV unter dem Symbol INTR und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol IMTCF. Weitere Informationen finden Sie unter www.intrepidmetals.com.

INTREPID METALS CORP.

Im Namen des Unternehmens

Matthew Lennox-King

Chairman und Interims-CEO

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Matthew Lennox-King, Chairman & Interim CEO

Evelyn Cox, VP Corporate Development

604-506-0552

invest@intrepidmetals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Explorationspotenzial der Mattie-Zone und des Corral-Kupferprojekts; Interpretationen hinsichtlich des Stils, der Kontrollen und der möglichen Ausdehnung der Mineralisierung; potenzielle Erweiterungen unter der Deckschicht und Zusammenhänge zwischen den Zielgebieten; die Eignung von Probenahmen, Kartierungen und der Auswertung historischer Daten zur Identifizierung und Verfeinerung von Bohrzielen; auf ausstehende Ergebnisse der Bodenprobenahme und deren voraussichtliche Verwendung bei der Priorisierung weiterer Explorationsmaßnahmen; den Umfang, den Zeitplan und die Ziele potenzieller weiterer Explorationsarbeiten und Bohrungen; sowie die Beauftragung von Oak Hill Financial Inc. durch das Unternehmen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

In bestimmten Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand von Begriffen wie plant, erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke kennzeichnen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten oder würden, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie für sonstige Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung des operativen Betriebs zu beschaffen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Rohstoffpreise, den Zeitpunkt und die Höhe künftiger Explorations- und Erschließungsausgaben, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Materialien, den Erhalt und die Einhaltung erforderlicher behördlicher Zulassungen und Genehmigungen, die Einschätzung des Versicherungsschutzes sowie Annahmen in Bezug auf Währungsschwankungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Claims bezüglich Eigentumsrechten und andere ähnliche Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit vorliegenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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