IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold schließt Bohrungen 2026 ab, bringt die geplante Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung voran und meldet zusätzliche Gold-Royalties aus Montana Creek

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold schließt Bohrungen 2026 ab, bringt die geplante Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung voran und meldet zusätzliche Gold-Royalties aus Montana Creek

20. Oktober 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand der laufenden Arbeiten an einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRS)1,2 und über sein abgeschlossenes Diamantbohrprogramm 2026 in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Klondike District im Bergbaurevier Dawson, Yukon, Kanada, zu informieren. Das Unternehmen meldet ferner den Eingang weiterer Gold-Royalties aus dem Seifengold-Bergbau, der von Armstrong Mining Corp. im Konzessionsgebiet Montana Creek betrieben wird.

Highlights

· Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das erste Halbjahr 2027 geplant: Die Arbeiten an einer aktualisierten MRS sind im Gange und berücksichtigen relevante Bohrungen, die zwischen 2022 und 2026 durchgeführt wurden. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, steht jedoch unter dem Vorbehalt des Eingangs und der Interpretation noch ausstehender Analyseergebnisse und des Abschlusses der Ressourcenschätzung und der Berichterstattung.

· Diamantbohrungen von 2026 abgeschlossen: Im Jahr 2026 wurden Diamantbohrungen über insgesamt ca. 12.446 Meter in 60 Bohrlöchern abgeschlossen mit dem Ziel der Erweiterung der Mineralisierung, die an die Lagerstätte Lone Star angrenzt und deren MRS auf eine konzeptuelle Tagebaugrube begrenzt ist.

· Die Bohrergebnisse 2026 stehen noch aus: Die vollständigen Analyseergebnisse für das Bohrprogramm 2026 liegen noch nicht vor. Die hohe Nachfrage nach Labordienstleistungen und die Notwendigkeit, für Gold und Tellur jeweils separate Analyseverfahren anzuwenden, haben dazu beigetragen, dass die Ergebnisse langsamer als geplant eingehen. Zudem stehen noch Ergebnisse aus Dichtemessungen und zusätzlichen Kontrollanalysen aus.

· Weitere Eingänge aus Gold-Royalties für Montana Creek: Die kumulierten Royalty-Eingänge für 2026 aus dem Seifengold-Konzessionsgebiet Montana Creek1 beliefen sich bis zum Ende der Saison am 15. Oktober 2026 auf insgesamt 513,1 Unzen Seifengold in Flockenform mit einem Reinheitsgrad von etwa 82 %, was einem Anstieg um 238,6 Unzen seit dem Unternehmens-Update vom 26. August 2026 entspricht. Nach der Raffinierung und dem Abzug der anfallenden Verarbeitungskosten wurden dem Unternehmen etwa 440 Unzen Gold mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % gutgeschrieben und werden nun auf einem Konto verwahrt.

· Ausübung von Warrants und Optionen: Bis Ende Oktober 2026 gingen insgesamt 497.000,00 $ aus der Ausübung von insgesamt 3.500.000 Warrants und Aktienoptionen ein.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, erklärte dazu wie folgt:

In Zusammenarbeit mit Kluane Drilling haben wir auf Klondike District das umfangreichste Diamantbohrprogramm einer einzelnen Saison in der Geschichte von Klondike Gold abgeschlossen. Die diesjährigen Bohrungen konzentrierten sich auf die Erkundung von Erweiterungen der bekannten Mineralisierung in der Zone Lone Star. Wir arbeiten derzeit an der Zusammenstellung und Interpretation der Ergebnisse und einer umfassenden Aktualisierung unserer bestehenden Mineralressourcenschätzung, die 2022 veröffentlicht wurde und in die wir nun fünf Jahre zusätzliche Explorationsarbeit aufnehmen.

Wir schätzen auch die laufenden Seifengold-Aktivitäten von Armstrong Mining und die daraus resultierenden Royalty-Eingänge, ebenso wie die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre durch die Ausübung von Warrants und Aktienoptionen, durch die das Unternehmen über zusätzliches Kapital zur Verfolgung seiner Ziele verfügt.

Aktualisierte NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für das erste Halbjahr 2027 geplant

Klondike Gold treibt die Arbeiten an einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Klondike District im Bergbaurevier Dawson, Yukon, Kanada (siehe Abbildung 1) voran und plant deren Abschluss im ersten Halbjahr 2027. Dieser Abschluss hängt in erster Linie vom Erhalt noch ausstehender Laborergebnisse ab, die nach ihrer Interpretation in den Prozess der Ressourcenmodellierung einfließen.

Die aktualisierte MRS soll relevante Bohrungen zwischen 2022 und 2026 einbeziehen und die bestehenden Ressourcen in den Zonen Lone Star und Stander neu bewerten.1 Außerdem wird das Unternehmen prüfen, ob weitere nahe gelegene Mineralisierungszonen in die aktualisierte Schätzung aufgenommen werden können; Voraussetzung dafür sind ausreichende stützende geologische Daten und die Erfüllung der geltenden Kriterien für die Ressourcenschätzung. Für die aktualisierte Schätzung plant das Unternehmen derzeit, Gold einzubeziehen und das Tellur in der Lagerstätte Lone Star zu bewerten. Tellur wird von Kanada und anderen Regierungen als kritischer Rohstoff eingestuft und ist mit der Goldmineralisierung von Lone Star vergesellschaftet. Vor-Ort-Besuche und Felduntersuchungen durch einen oder mehrere unabhängige qualifizierte Personen wurden bereits durchgeführt. Der Abschluss der Analyseergebnisse, der Modellierung und der technischen Berichterstattung, die für die aktualisierte NI-43-101-konforme Schätzung erforderlich sind, steht noch aus.

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Abbildung 1: Goldprojekt im Klondike District mit Lage der MRS-Gebiete.

Zusammenfassung der Bohrungen, die seit der MRS 2022 durchgeführt wurden

Die nachstehende Tabelle 1 fasst alle seit der MRS von 2022 durchgeführten Bohrungen zusammen und umfasst sowohl ressourcenbezogene Bohrungen in den Zonen Stander und Lone Star als auch regionale Explorationsbohrlöcher, die nicht in die geplante aktualisierte Schätzung aufgenommen werden.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrungen, die seit der MRS 2022 von 2022-2026 durchgeführt wurden

Jahr Bohrlöcher Meter gesamt Durchschnittliche Primäres Ziel

Bohrlochlänge

(m)

2022 47 5.832 124 Stander / Exploration

2023 25 2.339 94 Stander

2024 36 5.828 162 Stander / Exploration

2025 29 5.158 178 Lone Star / Stander

2026 60 12.500 208 Lone Star

Gesamt 197 31.657 161 Durchschnitt für alle Ziele

Anmerkung: Die durchschnittlichen Bohrlochlängen wurden auf den nächsten Meter gerundet.

Bohr- und Analyseergebnisse 2026

Mit dem Diamantbohrprogramm 2026 wurden potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung in Streichrichtung nordwestlich und südöstlich des bestehenden, auf den Tagebau beschränkten Bereichs der MRS für Lone Star1,2 untersucht. Ein kleinerer Teil der Bohrlöcher diente dazu, die Kontinuität der Mineralisierung in Datenlücken zu prüfen, die im Modell der konzeptionellen Tagebaugrube (Pit Shell) der MRS für Lone Star aus dem Jahr 2022 identifiziert worden waren. Insgesamt wurden in diesem Jahr 12.446 Meter in 60 Bohrlöchern ausgeführt; dies deckt ein bedeutendes Gebiet ab, das auf mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung untersucht wurde.

Die vollständigen Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2026 stehen noch aus. Die hohe Nachfrage nach Labordienstleistungen und die Notwendigkeit, für Gold und Tellur jeweils separate Analyseverfahren anzuwenden, haben dazu geführt, dass die Ergebnisse langsamer als geplant eingehen. Beide Metalle sind für die vom Unternehmen geplante Aktualisierung der MRS von Bedeutung.

Das Unternehmen führt zudem systematische Dichtemessungen und zusätzliche Kontrollanalysen mittels Metallic-Screen-Verfahren und Brandproben (Fire Assay) durch. Auch die Ergebnisse dieser Programme stehen noch aus. Die Proben aus den letzten Bohrlöchern des Programms 2026, die auf die Zone Lone Star abzielten, werden voraussichtlich bis Ende des Monats zur Analyse im Labor eingereiht. Das Unternehmen wird die vollständigen Ergebnisse nach entsprechender Prüfung und Interpretation bekannt geben.

Seifengold-Royalties aus Montana Creek

Klondike Gold erhält weiterhin Royalty-Golderträge aus den Seifengold-Bergbauaktivitäten von Armstrong Mining Corp. im Seifengold-Konzessionsgebiet Montana Creek1. Bis zum 15. Oktober 2026 beliefen sich die kumulierten Eingänge im Jahr 2026 auf 544,14 Unzen Seifengold in Flockenform mit einem Reinheitsgrad von etwa 82 %. Dies entspricht einem Zuwachs von 238,6 Unzen Seifengold in Flockenform seit dem letzten Update des Unternehmens vom 26. August 2026. Nach der Raffinierung wurden dem Unternehmen abzüglich der Verarbeitungskosten etwa 440 Unzen Gold mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % gutgeschrieben.

Diese Royalty-Eingänge sichern dem Unternehmen anhaltende Golderträge aus seinen Seifengold-Royalty-Beteiligungen, während Klondike Gold gleichzeitig die Exploration und Ressourcenbewertung seines Festgesteinsprojekts im Klondike District vorantreibt.

Ausübung von Warrants und Optionen

Zum 10. Oktober 2026 erzielte das Unternehmen aus der Ausübung von 3.500.000 Warrants und Aktienoptionen einen Gesamterlös von ca. 497.000 $.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Ausübung der Warrants und Optionen zusammen mit dem Erlös aus einem etwaigen zukünftigen Verkauf von Royalty-Gold zur Unterstützung weiterer Explorationsarbeiten und Ressourcenbewertungen im Projekt Klondike District und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Qualifizierte Person

Herr Peter Tallman, P.Geo., ist President und CEO von Klondike Gold sowie die qualifizierte Person, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen genehmigt hat.

Herr Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., ist die qualifizierte Person (QP), die die Mineralressourcenschätzung 2022 für Klondike Gold erstellt hat. Herr Jutras und Ginto Consulting sind gemäß der Definition in Abschnitt 1.5 der NI 43-101 unabhängig von Klondike Gold. Die Schätzung wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 mit Stichtag 10. November 2022 erstellt.

Weitere technische Informationen zur aktuellen Mineralressourcenschätzung sind im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Project, Yukon Territory, Canada enthalten, der auf SEDAR+ mit Stichtag 10. November 2022 eingereicht wurde.

Über Klondike Gold Corp.

Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Klondike District im Yukon-Territorium konzentriert, einer der historisch bedeutendsten Regionen der Welt für die Gewinnung von Seifengold. Das Projekt Klondike District umfasst Mineralrechte auf einer Fläche von 727 Quadratkilometern im historischen Seifengoldgebiet Klondike Goldfields, das über ein ausgezeichnetes Straßennetz und eine gute Versorgungsinfrastruktur in den umliegenden Ortschaften verfügt. Dort hat das Unternehmen zahlreiche Goldvorkommen im Festgestein sowie damit verbundene geologische Strukturen dokumentiert, die mit einem bedeutenden orogenen Goldmineralisierungssystem in Zusammenhang stehen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Explorationspotenzial für Gold im Festgestein durch systematische Bohrungen, moderne geologische Interpretationen und geologische Modellierungen zu bewerten und weiterzuentwickeln. Ziel ist es, im ersten Halbjahr 2027 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung fertigzustellen. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Produktions-Royalty am derzeit aktiven Seifengoldprojekt Montana Creek.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman

President und CEO

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Website: www.klondikegoldcorp.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter erwartet, erwarten, geschätzt, prognostiziert, geplant und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktvolatilität, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen, falls erforderlich, die Lage an den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens; Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens, Änderungen bei Genehmigungs- oder regulatorischen Anforderungen, der Zeitplan und die Ergebnisse der noch ausstehenden analytischen Untersuchungen im Rahmen von Bohrprogrammen; die Möglichkeit, Erweiterungen bekannter Mineralisierungen oder zusätzliche Explorationsziele zu identifizieren; den Umfang, den Zeitplan und den Abschluss geplanter Explorationsuntersuchungen, geologischer Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Folgebohrprogramme; die Erstellung und den Zeitplan eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 sowie einer Mineralressourcenschätzung; das Potenzial für eine künftige Erweiterung der Mineralressourcen; erwartete künftige Royalty-Golderträge aus den Seifengoldbetrieben Montana Creek; die beabsichtigte Verwendung der Royalty-Erlöse und etwaiger Erlöse aus künftigen Goldverkäufen zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, die es für angemessen hält, darunter unter anderem, dass die Analyseergebnisse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens vorliegen werden; dass Explorationsprogramme, Auftragnehmer, Ausrüstung und Personal wie geplant zur Verfügung stehen werden; dass die Wetter- und Geländebedingungen eine Durchführung der Explorationsaktivitäten im Wesentlichen wie geplant ermöglichen werden; dass die geologischen Interpretationen auch bei Vorliegen weiterer Informationen gültig bleiben; dass behördliche Zulassungen und Genehmigungen, soweit erforderlich, eingeholt oder aufrechterhalten werden; dass der Seifengold-Bergbau durch die Armstrong Mining Corp. gemäß den aktuellen Erwartungen fortgesetzt wird und dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen und zusätzliches Kapital zur Fortführung der operativen Betriebe beschaffen kann. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

1 Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca mit Stichtag 10. November 2022 eingereicht. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

2 Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens Klondike Gold Receives $500,000 for Lease of Montana Creek Placer Property vom 3. März 2025, die auf der Website des Unternehmens unter folgender Adresse zu finden ist: https://www.klondikegoldcorp.com/klondike-gold-receives-500000-for-lease-of-montana-creek-placer-property.

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