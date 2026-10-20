IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One treibt gemeinsam mit Sumitomo Metal Mining die Bemusterung von LFP-Material aus dem One-Pot-Verfahren voran

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One treibt gemeinsam mit Sumitomo Metal Mining die Bemusterung von LFP-Material aus dem One-Pot-Verfahren voran

Highlights

- Positives Feedback von SMMs Kunden aus der Zellherstellung und der Automobilindustrie zu den One-Pot-Mustern

- LFP-Kathodenmaterial der neuesten Generation steht diesen Kunden nun als nächster Schritt im Qualifizierungsprozess zur Verfügung

- Nano One schätzt die potenziellen Einsparungen auf bis zu 1 Million USD pro Jahr pro 1.000 Tonnen Jahreskapazität - basierend auf der Bewertung des One-Pot-Verfahrens durch SMM

Vancouver (Kanada) / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, gibt einen aktuellen Überblick zur strategischen Zusammenarbeit mit Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (TSE: 5713) (SMM), einem strategischen Projektpartner im Rahmen der von NRCan finanzierten Programme von Nano One.

Seit dem strategischen Investment von SMM im Jahr 2023 arbeiten die beiden Unternehmen sowohl in technischer als auch in kommerzieller Hinsicht eng bei der Produktionstechnologie für LFP-Kathodenmaterialien des Unternehmens zusammen. Der Fokus auf die LFP-Chemie bleibt eine zentrale Priorität dieser Partnerschaft, da LFP angesichts des anhaltend robusten Wachstums bei Absatz und Marktanteil im Segment der Lithium-Batterie-Energiespeicher erhebliche Marktchancen bietet.

Munekazu Kawata, Managing Executive Officer und Leiter der SMM-Sparte für Batteriematerialien, erklärte: Unsere wirtschaftliche Modellierung des One-Pot-Verfahrens fällt weiterhin positiv aus, und wir betrachten es als eine hochwertige, kosteneffiziente Fertigungslösung für LFP-Kathodenmaterialien, die sowohl aus produktionstechnischer als auch aus kommerzieller Sicht großes Potenzial birgt. Unsere Kunden haben positives Feedback zu den im One-Pot-Verfahren hergestellten Mustern gegeben. Wir treiben unser eigenes LFP-Geschäft weiter voran, und unsere Zusammenarbeit mit Nano One ergänzt dies, während wir daran arbeiten, die wachsende Nachfrage im Hinblick auf LFP zu bedienen.

Fortgesetzte Validierungsarbeiten

SMM hat im vergangenen Jahr seine Validierungsarbeiten zum One-Pot-Verfahren weiter vorangetrieben, einschließlich eigener wirtschaftlicher Modellierungen, Produkttests und der Bereitstellung von One-Pot-LFP-Mustern für seine Kunden. Dies spiegelt das erklärte Engagement von SMM wider, den Märkten weltweit bei steigender Nachfrage große und sichere Liefermengen an hochwertigen LFP-Kathodenmaterialien bereitzustellen.

SMM treibt die Weiterentwicklung seiner bestehenden LFP-Produktion und der Festphasenverfahren voran und evaluiert gleichzeitig das One-Pot-Verfahren als ergänzenden Weg zu einer kostengünstigen Versorgung seiner Kunden.

Auf der Grundlage dieser Modellierung schätzt Nano One potenzielle Kosteneinsparungen bei der Umstellung von bis zu 1 Million USD pro Jahr pro 1.000 Tonnen Jahreskapazität. Entnommen aus der internen Wirtschaftsmodellierung von SMM; die USD-Beträge wurden von Nano One zum dreijährigen Durchschnittswechselkurs von 152 Yen pro US-Dollar umgerechnet (Jahresdurchschnitte der Federal Reserve G.5A für 2024, 2025 und 2026 seit Jahresbeginn).

Das positive Kundenfeedback zu den One-Pot-Musterproben ist das Ergebnis dieser Arbeit und baut auf dem Vertrauen in das One-Pot-Verfahren auf, das SMM im September 2025 zum Ausdruck gebracht hat.

Sumitomo Metal Mining ist ein etablierter Hersteller mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Batteriekathodenmaterialien. Wir freuen uns, dass SMM das Potenzial unserer proprietären One-Pot-Technologie sowohl aus produktionstechnischer als auch aus kommerzieller Sicht erkennt und dass ihre Kunden positiv auf unsere Muster reagieren. Ich bin überzeugt, dass dies das Wertversprechen für potenzielle Kunden, Lizenznehmer und Joint-Venture-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, weiter stärken wird. Wir schätzen die Unterstützung und Beratung, die SMM Nano One seit seinem ersten Investment in das Unternehmen gewährt hat, enorm und freuen uns sehr, dass SMM die Bemusterung unseres One-Pot-LFP bei seinen eigenen Kunden vorantreibt, sagte Denis Geoffroy, COO von Nano One.

Auf dem Weg zur kommerziellen Lieferung

Das neueste One-Pot-LFP von Nano One hat eine Pressdichte erreicht, die für die Bewertung durch Hersteller von Hochleistungszellen geeignet ist. Die Muster stehen für die Kundenbewertung bereit. Der Austausch mit den bestehenden Kunden von SMM aus den Bereichen Zellfertigung und Automobilindustrie ist bereits im Gange. Dies sind wichtige Schritte in einem mehrstufigen Produktqualifizierungsprozess, der abgeschlossen werden muss, um schließlich zur kommerziellen Abnahme überzugehen.

Strategische Zusammenarbeit

SMM und Nano One arbeiten weiterhin an einer Zusammenarbeit im Hinblick auf eine groß angelegte LFP-Produktionsanlage in Kanada, vorbehaltlich der Sicherung von Abnahmeverträgen mit Kunden, der Projektfinanzierung und staatlicher Fördermittel. SMM hat sich als Sachleistungspartner an dem NRCan-Förderprogramm Energy Innovation Program in Höhe von 9,3 Millionen CAD beteiligt, das Nano One gewährt wurde, und hat im Rahmen der NRCan-Initiative zur LFP-Lieferkette in Höhe von 3 Millionen CAD ebenfalls technisches Fachwissen, Tests und externe Validierung beigesteuert.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke sowie an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM), einschließlich der fortgesetzten Validierung des One-Pot-Verfahrens durch SMM mittels wirtschaftlicher Modellierung, Produkttests und der Lieferung von One-Pot-LFP-Proben an seine Kunden; das erwartete positive Feedback von sowie die Zusammenarbeit mit den Kunden von SMM aus den Bereichen Zellfertigung und Automobilindustrie bezüglich der One-Pot-LFP-Proben; die Bereitschaft der Proben des LFP-Kathodenmaterials der neuesten Generation des Unternehmens zur Bewertung durch Hersteller von Lithium-Batteriezellen und einen japanischen Automobilkunden; die geschätzten potenziellen Kosteneinsparungen bei der Umstellung von bis zu 1 Million US-Dollar pro Jahr pro 1.000 Tonnen Jahreskapazität, basierend auf den Modellrechnungen von SMM; die erwarteten Vorteile des One-Pot-Verfahrens als hochwertige, kosteneffiziente und ergänzende Fertigungslösung für LFP-Kathodenmaterialien; den Produktqualifizierungsprozess und die Fähigkeit des Unternehmens, auf eine letztendliche kommerzielle Abnahme hinzuarbeiten; die potenzielle Verbesserung des Wertversprechens des Unternehmens gegenüber Kunden, Lizenznehmern und Joint-Venture-Partnern; die potenzielle Zusammenarbeit zwischen SMM und Nano One bei einer groß angelegten LFP-Produktionsanlage in Kanada, einschließlich der Sicherung von Abnahmeverträgen mit Kunden, der Projektfinanzierung und staatlicher Fördermittel; die fortgesetzte Beteiligung von SMM als Projektpartner im Rahmen der von NRCan finanzierten Programme des Unternehmens; sowie die erwartete Nachfrage und das Wachstum für LFP im Segment der Lithium-Batterie-Energiespeicher.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ergebnis von Kundenmusterbewertungen und das Risiko, dass positives Feedback nicht zu einer erfolgreichen Produktqualifizierung, kommerziellen Abnahme oder endgültigen Vereinbarungen führt; die Genauigkeit der Wirtschaftsmodelle und Kosteneinsparungsschätzungen von SMM und des Unternehmens, die auf Annahmen beruhen, die erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können; das anhaltende Interesse und Engagement von SMM an der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, Kundenabnahmeverträge, Projektfinanzierungen und staatliche Fördermittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Fördermittel von NRCan sowie anderer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; die weitere Weiterentwicklung des eigenen LFP-Geschäfts und des Festphasenverfahrens von SMM, die mit dem One-Pot-Verfahren konkurrieren oder dessen Bedarf verringern könnten; die fristgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Produktionsanlagen für Kathoden; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen und seine Technologie und Patente über Lizenzen, Joint Ventures, DevCo oder eigenständige Produktion zu vermarkten; allgemeine und globale wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; Handels- und Exportkontrollen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie weitere Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapierunterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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